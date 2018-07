Több az öngyilkos a klímaváltozás miatt

A klímaváltozás miatti felmelegedésnek köze lehet az amerikai és mexikói öngyilkossági ráta emelkedéséhez egy új kutatás szerint – írja a USA Today.

A Nature Climate Change szaklapban megjelent tanulmányban a kutatók több évtizedre visszamenő hőmérsékleti és öngyilkossági adatok elemzése alapján erős összefüggést találtak az egyre melegebb idő és az egyre több öngyilkossági eset között.

Azt már régóta tudják a kutatók, hogy az erőszak és a konfliktusok a melegebb hónapokban járnak csúcsra. Solomon Hsiang, a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem kutatója, a tanulmány társszerzője szerint most azt mutatták ki, hogy az emberek egy része ilyenkor nemcsak másokat, de saját magát is hajlamosabb bántani. Hsiang szerint ez lehet az első döntő bizonyíték arra, hogy a klímaváltozás jelentős hatást gyakorol a mentális egészségre.

A tanulmány fő megállapítása, hogy 1 Celsius-foknyi emelkedés a havi átlaghőmérsékletben az amerikai megyékben 0,7, a mexikói községekben 2,1 százalékos növekedéssel jár az öngyilkosságok számában. 2050-ig a klímaváltozás 9-40 ezer plusz öngyilkossághoz vezethet az Egyesült Államokban és Mexikóban.

Az Egyesült Államokban évi 45 ezer öngyilkosságot követnek el, ami a gyilkosságok duplája, egyben a tizedik vezető halálok, és közel 30 százalékos emelkedést jelent 1999 óta az Amerikai Járványügyi Hivatal (CDC) júniusi jelentése szerint. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint világszerte évi 800 ezren lesznek öngyilkosak.

Azt a kutatók is megjegyzik, hogy az öngyilkosságok számát sok más tényező is befolyásolja, és nem is feltétlenül a felmelegedés a legfontosabb ok, de a kutatás azt mutatja, hogy ezt is érdemes számításba venni, amikor a klímaváltozás tragikus hatásait mérjük fel.