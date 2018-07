Vízben oldódó, környezetbarát nejlonzacskót fejlesztettek

Igaz, csak a füleseket, a fül nélkülieket nem, de ez is nagy lépés a környezetvédelem érdekében.

Egyre több helyen sújtják durva adókkal vagy tiltják be teljesen, Magyarországon is jön a termékdíjemelés. Fontos eredmény ez a zacskóktól fulladozó tengeri állatoknak, de messzebbről nézve inkább csak példának jó: a fontosabb környezeti ügyekben is így kéne fellépni.