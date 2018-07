Hallucinogén békákat loptak egy arizonai nemzeti parkból

A csattanó maszlagot nem kell drogként szedni: már a műtrágyába keveredve is veszélyes.

Az Egyesült Államok és Mexikó határán elterülő Sonora-sivatagban péntek este, valamivel napnyugta után feltűnt néhány, zseblámpákkal és bolti nejlonzacskókkal felszerelt pszichonauta tolvaj, hogy mérgező varangyos békákat fogjanak.

A Sonora-sivatag a kontinens egyik legnagyobb és legforróbb sivatagos területe. A behatolók az Arizonához tartozó természetvédelmi területre hatoltak be, ahol a coloradói folyami varangy (Incillus alvarius) is megél. Erős a gyanú, hogy a behatolók is erre a békára vadásztak.

Hogy miért kell néhány vandálnak egy nejlonzacskónyi béka? Azért, mert a béka mirigyeiből kinyerhető a Föld egyik legerősebb hallucinogén szere.

A tolvajok balszerencséjére az egyik biztonsági kamera rögzítette őket; a felvételek tanúsága szerint az egyik zacskó tele lehetett békákkal.

A varangyok védekezésként használják a bőrükben termelődő mérget, az 5–MeO–DMT-t, egy igen erős pszichoaktív triptamint. A hallucinogén szer képességeit már az indián sámánok is ismerték. A méreg kutyákra és mosómedvékre nézve halálos, de az emberek betépnek tőle; a méreg által kiváltott euforikus érzést gyakran látványos hallucinációk kísérik.

A hatás eléréséhez elég megnyalni a béka hátát, de a kreativitásukról híres drogfogyasztók rájöttek, hogy a varangy hátán található mirigyek megnyomkodva kipréselhető belőlük a méreg, ami kiszárítva kristályos formát ölt, és így már pipából is szívható.

A természetvédelmi terület munkatársai eljuttatták a biztonsági kamera felvételeit a helyi seriffnek. A tettesek még szabadlábon vannak; alighanem éppen királyfivá változva próbálnak menedékjogot szerezni Óz Smaragdvárosában.

(Vice)