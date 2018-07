50 fokos hőséget várnak Portugáliában

Távoli még a hétvége, de már látható az adatokból, hogy egy jókora hőhullám kezd kialakulni az Ibériai-félsziget délnyugati csücskében - ezt írja a WX Charts.eu időjárási portál a Facebook-oldalán.

Fotó: Severe Weather Europe

A portál előrejelzési szimulációján bukkant fel a szokatlanul magas, 50 Celsius-fokos érték Lisszabon térségében, a portugál fővárostól északkeletre. Az elképesztő hőséget az Észak-Afrikából érkező száraz levegő okozza, amely a következő napokban éri el Spanyolországot és Portugáliát.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy a becslések az amerikai GFS modellel készültek, amilyet még nem láttak európai viszonylatban, és azeurópai ECMWF modell csupán 43-45 fokot jelez vasárnapra.

Persze még ez is rendkívül Portugáliában. Az elmúlt harminc évben ebben az időszakban 27 Celsius-fok volt az átlaghőmérséklet Lisszabonban, most viszont bőven 30 fok fölötti a hőség. Castelo Branco környékére már csütörtökre 43 fok körüli hőmérsékletet jósolnak, és Santarémnél is 40 fok lehet.

Augusztus sokszor nagyon forró Portugáliában, és az eddigi melegrekordot is ebben a hónapban mérték: 2003-ban 47,4 Celsius-fok volt Amarelejában, ahol a település mellett egy Google Térképen is jól látható, óriási napelemfarm működik.

