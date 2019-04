Gyorsan terjedhetnek észak felé a trópusi betegségeket terjesztő kórokozók

Szombaton kezdődött Amszterdamban a Klinikai Mikrobiológia és Fertőző Betegségek Európai Kongresszusa, ahol kutatók arra figyelmeztettek, hogy a klímaváltozás miatt gyorsan terjedhetnek Európa északi részei felé a trópusi betegségek – írja az MTI.

A hosszabbra nyúló meleg évszak kedvez a trópusi betegségeket terjesztő rovaroknak, tágabbra nyitja előttük az időablakot

– mondta Giovanni Rezza, az olasz Közegészségügyi Intézet Fertőző Betegségek Osztályának igazgatója, a tanulmány egyik készítője.

A szakértők szerint a trópusi betegségeket terjesztő rovarok északra húzódását a klímaváltozáson kívül a nemzetközi utazások és a kereskedelem is elősegíti. Hangsúlyozták, a korábbi járványokból tanulva fejleszteni kell a járványkitörések környezeti és éghajlati előjeleinek megfigyelését és az ellenőrzést, az adatok megosztását – írja az EurekAlert!.

A jövő

A melegebb és nedvesebb körülmények ideális körülményeket teremthetnek az csikungunya- és dengue-lázat hordozó ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) szaporodásához és terjedéséhez Európa nagy részén, beleértve Közép-Európát is. Korábban az ázsiai tigrisszúnyog terjesztette dengue-láz a trópusi és szubtrópusi területekre korlátozódott, mivel a fagy elpusztítja a petéket és a lárvákat, a hosszabb nyarak miatt azonban néhány évtizeden belül Európa nagyobb részén is áttelelhetnek.

A kullancstól származó agyhártyagyulladás (TBE) és a Lyme-kór terjedésére már most alkalmas az európai éghajlat. Az Európai Unióban évente 65 ezerre becsülik a Lyme-kóros esetek számát, a TBE bejelentett eseteinek száma 400 százalékkal emelkedett. Klímamodellek alapján 2040-2060-ra 3,8 százalékkal növekedhet a közönséges kullancs (Ixodes ricinus) élőhelyének mérete Európában.

A leishmaniasis egy ostoros egysejtű által okozott kórkép, de terjesztésében szerepe van a lepkeszúnyogoknak (Phlebotomus perniciosus) is, amik 2060-ra már Nagy-Britannia, Franciaország és Németország déli területén is megjelenhetnek. Igen, eddig ez a betegség is a trópusi, szubtrópusi és mediterrán területeken fordult elő elsősorban.