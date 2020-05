46 ezer éves régészeti lelőhelyet és szentélyt tett tönkre egy ausztrál vasbánya

Egyszerűen a levegőbe röpítette Ausztália egyik legősibb régészeti lelőhelyét, az ausztráliai bennszülöttek által most is szentként tisztelt két több tízezer éves sziklamenedéket egy bányavállalat, akik vasat akarnak bányászni a helyszínen. A vállalat előbb a bennszülöttekre próbálta fogni a rombolást, majd bocsánatot kért, de a pusztítás helyrehozhatatlan. Az Unesco szakembere szerint régóta nem volt a világban ekkora régészeti rombolás, csak a monumentális afganisztáni Buddha-szobrok tálibok általi felrobbantásához fogható.

A Jukan-szurdokról valószínűleg nem hallottak túl sokan mifelénk, de régészeti szempontól ez a nyugat-ausztráliai lelőhely különös jelentőségű. A déli kontinens benépesülése a tudomány mai állása szerint nagyjából 50 ezer éve kezdődött, a szurdok két barlangját pedig az itt talált tárgyak tanúsága szerint má4 46 ezer éve ember lakta, vagyis a legkorábbi humán emlékek között volt a helye.

Idáig, múlt vasárnap ugyanis szándékosan felrobbantották őket. Az elkövető a Rio Tinto bányakonszern, akik az itt található vaslelőhelyet szeretnék kiaknázni. Ehhez még 2015-ban hivatalos jóváhagyást is kaptak a hatóságoktól, időközben azonban az ilyenkor előírt régészeti lelőhelyfeltárás eredményes volt, ősi őrlőköveket és megmunkált csontdarabot találtak, valamint egy azokhoz képest friss, de így is 4000 éves hajfonatot azonosítottak. A lelőhelynek vallási jelentősége is van, a környéken élő két bennszülött csoport, a Puutu Kunti Kurrama és a Pinikura törzs ugyanis az ősökre hivatkozva saját kulturális örökségének tekinti azt, amihez pár éve a jogi elismerést is megkapták.

Ehhez képest egy héttel ezelőtt a bányacég simán felrobbantotta a helyszínt. Először arra hivatkoztak, hogy a bennszülöttek érdekvédelmi szervezete nem volt elég egyértelmű, hogy ezek mennyire fontos helyek számukra, ezt azonban azok rögtön hevesen cáfolták: mint mondják, több hónapja tárgyaltak a bányával erről, legutóbb márciusban jelezték, hogy a lelőhely elpusztítása elfogadhatatlan számukra. A robbantás előtt a bánya nem jelezte előre a szándékát.

Nagyon sajnáljuk az általunk okozott fájdalmat

– reagált néhány nap elteltével a bánya vezetése, akik megígérték, hogy a továbbiakban átnézik az egész térségben a terveiket.

Peter Stone, az Unesco kulturális tulajdonlásért és békés megoldásokért felelős vezetője szerint a Jukan-szoros régészeti pusztítása a legsúlyosabbak vannak a jelenkori történelemben, azt csak ahhoz lehet hasonlítani, amikor a tálibok vallási fanatikusként felrobbantották az óriási buddhista szobrokat Afganisztánban, a Bámiján-völgyben, vagy a szíriai Palmyra városának elpusztítását az Iszlám Állam szélsőségesei által.