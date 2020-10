A Tesla Roadster a Mars közelében jár

Emlékeznek még az űrbe kilőtt Tesla Roadsterre és a szkafanderbe öltözött bábura a vezetőülésben?

Starman, a bábu és Elon Musk gyönyörű piros Tesla Roadstere 2018 februárjában indult útnak, amivel Musk két legyet ütött egy csapásra.

Egyrészt sikeres volt a rakétamonstrum, a Falcon Heavy tesztje, ami tulajdonképpen három kisebb Falcon–9 rakétából állt, másrészt a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt sikerült bemutatnia minden idők legdrágább autóreklámját is.

Így két cége, a SpaceX és a Tesla került egyszerre a figyelem középpontjába, a kilövés élő közvetítése minden idők második legtöbb néző által követett YouTube live eseménye lett. Most pedig, hogy a Tesla Roadster már a Mars közelében jár, a küldetés igazi célja is megvalósulni látszik, vagyis beigazolódott, hogy

a Falcon Heavy alkalmas lehet a Marsra történő utazásra is!

A piros Tesla és Starman jelenleg 0,05 csillagászati egység távolságra van a Marstól, amiről a SpaceX saját Twitter-fiókján számolt be. (A csillagászati egység a Föld Naptól való átlagos távolsága).

Az autó és a SpaceX szkafanderbe öltöztetett sofőre eddig durván 2,1 milliárd kilométert tettek meg, ami a Földön található összes út 57-szerese a „whereistheroadster” weboldal számításai szerint.

Fotó: Joe Raedle / Getty Images Hungary A Falcon Heavy kilövése 2018-ban

A járműben azonban sokkal több kilométer lesz majd, mielőtt végleg befejezi égi pályafutását: a számítások szerint néhány millió évig a Nap körül kering még, azt 557 naponta megkerülve, majd a Földbe vagy a Vénuszba csapódva végzi.

A Falcon Heavy, melynek sikerében a kilövés előtt maga Elon Musk sem volt biztos, mintegy 50-50 esélyt adva neki, mindenesetre teljes sikernek bizonyult eddig: az első teszt óta további két repülésen van túl, immáron élesben, melyek közül az egyiken az Arabsat–6A nevű kommunikációs műholdat juttatta pályára tavaly áprilisban.

A hírre természetesen rögtön reagáltak az összeesküvés-elméletek rajongói is, mint például a „Share the truth” nevű Twitter-fiók gazdái, akik szerint a SpaceX és a NASA is hazudik, mivel az autó az űrben már régen elégett volna (!), de legalább a gumijainak ki kellett volna durranniuk. A piros Roadster azonban ennek ellenére tovább száguld, sőt minden idők leggyorsabb Teslája lett, még a nemrég bemutatott Model S Plaidet is lenyomja, mivel jelenleg

nagyjából 80 000 kilométer/órás sebességgel repeszt, vagyis inkább repül.

Igaz viszont, hogy az eredeti, 36 000 mérföldre szóló garanciája már régen lejárt, úgy kb. 38 200-szor. Az, hogy a meggypiros Tesla Roadster hogyan került a rakétára, külön érdemel néhány szót.

A legenda szerint Elon Musk saját Twitterén inditott szavazást arról, hogy mi lehet a lehető legcsacsibb dolog, amivel a Falcon Heavyt tesztelni kellene. Egyik követője egy Tesla Model S-t javasolt, amit Musk végül a Tesla legextrémebb járművével, a Roadsterral überelt. Az autó egyébként

Elon Musk saját járműve volt, ezzel járt dolgozni, mielőtt „űrhajót” csinált belőle.

Neki viszont nem lehet gond másikat szerezni.

(Borítókép: SpaceX / Getty Images)