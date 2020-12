Felbecsülni is nehéz a dunai olajszennyezés mértékét

Mintegy hat köbméter fáradt olajat engedett bele valaki a ráckevei (soroksári) Duna-ágba Szigetszentmiklósnál a csapadékvíz-csatornán keresztül. Ahogy az Index is beszámolt róla, a múlt heti szennyezés közel kétezer négyzetméteres területen pusztította el a védett úszólápot és a parti növényzetet. A szakemberek szerint Magyarországon ez az elmúlt évtizedek legsúlyosabb olajszennyezése.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szombat óta hatalmas munkával végzi a kármentést, elkezdték kitermelni a szennyeződést, és búvárokkal próbálják felderíteni a beeresztés pontos helyét. A 20-25 centi vastagságú olaj és olajsáros iszap eltávolítása 1-2 hétig is eltarthat. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint hétfőn 4 darab 1000 literes tartályt és több 220 literes fémhordót töltöttek meg a szennyezett anyaggal.

A fáradt olaj mérhetetlen károkat képes okozni a természetben, és az emberi egészségben. Egyetlen liter olaj egymillió liter édesvizet képes szennyvízzé változtatni, a víz tetején lebegve megakadályozza, hogy oxigén jusson a mélybe.

Szendőfi Balázs halkutató hétfőn kiment a helyszínre, és látványos drónfotókat készített az érintett Duna-szakaszról és a nádasról.

Természetfilmezéssel is foglalkozik, így egy pár perces videót is készített a mentési munkálatokról. Emellett az Indexnek is nyilatkozott a súlyos környezetszennyezésről.

„Itt most fordítva történt a szennyezés, mint általában. A nádi olajszennyezés során ugyanis az olaj előbb a vízbe kerül, s a nád óvja meg tőle a partot.

Most viszont a part felől érkezett az olaj egy bevezető csatornán, és a nádasban szétterülve megállt, nem jutott ki a nyílt vízre. Ez egyfelől örvendetes, mert legalább nem jut el máshová, lokális terhelés marad. Másfelől viszont helyileg rosszabb, mint a vízen úszó olaj”

– ecsetelte a halkutató.

Az egyik fő probléma az, hogy a szennyezés egy „ex lege” védett úszóláphoz tartozó nádast, vagyis egy ökológiailag igen értékes területet ért. A másik pedig az, hogy a szennyeződés továbbterjedését csak úgy lehet megakadályozni, hogy az érintett úszólápi talajt, és a rajta lévő nádast most kitermelik és elszállítják.

Azonban itt élnek a Ráckevei Duna legritkább és természeti szempontból legértékesebb halai, a fokozottan védett lápi póc, a védett réticsík és a veszélyeztetett széles kárász megmaradt állományai.

Fokozza a pusztítást, hogy az olajszennyezés téli hónapban történt, ami azért baj, mert a kitermelt iszapban telel rengeteg hal, kétéltű és egyéb gerinctelen vízi állat.

„A kármentést követően az érintett területnek évekre lesz szüksége a regenerálódáshoz, sőt a kifejezett úszólápi részeknek akár évtizedekre is, és valószínűleg akkor sem lesznek már ugyanolyanok, mint ezelőtt”

– ad számot a következményekről Szendőfi Balázs. Hozzátette, nehéz felbecsülni a károk mértékét. Több tízezerre tehető azon egyedek száma, amelyeket megölt az olajszennyezés vagy a kitermelés miatt hullanak el.

Ha az egyedek eszmei értékét vesszük alapul (egy lápi póc eszmei értéke 250 ezer forint, egy mocsári teknősé 50 ezer), akár a több milliárd forintot is elérheti az okozott kár.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei merülőfalakkal vették körül a nádast, és olajfelszívó anyagot is használnak annak érdekében, hogy az olaj és az iszap kitermelése közben a szennyeződés ne mosódjon bele a Dunába.

A helyi civilek által felajánlott nyomravezetői díj egyre csak emelkedik, egymillió forint fölött jár. A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságra megérkezett a feljelentés, ami alapján már nyomoznak a természetkárosítás miatt. Információink szerint a hatóság már nyomon van, több helybéli is szolgált infókkal a szennyezésről. Az eddigi sejtések szerint egy környékbeli cég állhat a bűncselekmény mögött.

Borítókép: Szendőfi Balázs / Facebook