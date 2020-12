2020 legnagyobb tudományos eredményei

Kvantumfölény

Kínai kutatók kvantumfölényt érnek el fényalapú eszközükkel, a Csiucsanggal, amely tizmilliárdszor gyorsabb volt a Google szupravezető-alapú eszközénél, a Sycamore-nál.

Exobolygók

2020 erős év volt a Naprendszeren kívül felfedezett bolygók terén. Találtak egy Földhöz nagyon hasonló égitestet, a Kepler-1649c-t, mindössze háromszáz fényévnyire innen. Találtak egy pokoli bolygót, ahol izzó vas esik. Találtak egy bolygót, ami eltűnt, mert nem is volt bolygó. Nem utolsósorban: 24 szuperföldet is azonosítottak, ezek olyan bolygók, ahol a körülmények a földinél is ideálisabbak az élet számára.

A kínai FAST rádióteleszkóp

Három évig tartó tesztelés és beállítás után januárban hivatalosan is megkezdte a tudományos munkát a világ legnagyobb rádióteleszkópja, az ötszáz méter átmérőjű kínai FAST. A hír súlyát növeli, hogy ezzel párhuzamosan a világ második legnagyobb rádióteleszkópja, az amerikai Arecibo Obszervatórium 57 éves működés után összedőlt.

CRISPR

2020-ban gőzerővel folytatódott a forradalmi génszerkesztési módszer fejlesztése. Márciusban először alkalmazták élő emberi testben a módszert egy ritka örökletes szembetegség gyógyítására. Miközben az eljárás feltalálói az idén elnyerték a kémiai Nobel-díjat, izraeli kutatók ugyancsak sikeresen alkalmazták élő szervezetben agresszív tumorok ellen.

Google DeepMind

A közismert mesterségesintelligencia-fejlesztő cég az idén több jelentős dolgot is letett az asztalra. Az egyik algoritmusuk megtanulta az embereknél jobban felismerni a mellrákot. A másik, az AlphaFold nevű a biológiát fél évszázada nyomasztó fehérjehajtogatási problémát oldja meg. Általában elmondható, hogy a DeepMind tevékenysége úttörő módon mutatja a jövőt, ahol a tudományos tevékenységbe integrálódnak a mesterséges intelligenciák által elért eredmények.

Vakcinák

Egy oltóanyag kifejlesztése évekbe telik, de akár egy évtizedig is eltarthat. Más a dolog, ha végtelen mennyiségű pénz és szellemi kapacitás jelenik meg a horizonton. A koronavírus elleni vakcinák felfoghatatlan gyorsasággal, mintegy tíz hónap alatt elkészültek és végigmentek az oltóanyag-tesztelés fázisain. Az első vakcina tesztelése március 16-án kezdődött az Egyesült Államokban, Seattle-ben. November közepétől érkezett a Pfizer és a Moderna bejelentése a sikeresen zárt harmadik tesztelési fázisról. Az első tömeges oltást Oroszországban kezdték december 3-án, Nagy-Britanniában december 8-án.

