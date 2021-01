Porsche-génekkel érkezik a csúcs elektromos Audi

Az Audi RS e-tron GT bemutatójára stílusosan a CES (Consumer Electronics Show) keretein belül került sor, ami inkább tartozik ide, mint a hagyományos autóipari rendezvényekre. A bemutató azonban ezenkívül is rendhagyónak mondható, mivel idén a világjárvány miatt a megszokott Las Vegas-i helyszín helyett egy virtuális rendezvényre került sor. Az újságírók a szokásos próbaút helyett videón nézhették végig, ahogy Lucas di Grassi, az Audi Formula–E pilótája a versenypályán csikorgó gumikkal vezeti az elektromos Audik csúcsát.

Hihetetlen! A torkomban ver a szívem! Ez teljesen más, mint a többi Audi!

– mondta di Grassi, aki egyébiránt az ENSZ fenntarthatóenergia-ügyi nagykövete is. Nos, ebben teljesen igaza van, mivel az autó inkább Porsche, mint Audi – egyébként mindkét márka a Volkswagen konszernhez tartozik. A gyakorlatban a Porsche Taycan ikertestvéréről van szó, azzal megegyező padlólemezen. Maga a testvérmodell igen sikeres az Egyesült Államokban borsos ára ellenére is. Porsche Taycannal jár például a Microsoft alapítója, Bill Gates is, amivel a Tesla-főnök Elon Musk rosszallását már sikerült kivívnia. A Porsche egyébként nemrégiben mutatta be a Taycan új, immáron olcsóbb változatát, amit már nyíltan is a Tesla Model S riválisának szánnak.

De vissza az új csúcs elektromos Audihoz, amelynek amerikai piacra dobását a következő nyárra ígéri a gyártó. Amit tudni lehet már most, hogy

két elektromos motor hajtja majd, összkerékhajtású lesz, 598 lóerővel, folyadékhűtésű, 83,7 KWh-os akkumulátorokkal rendelkezik majd, illetve 400 kilométer körüli elméleti hatótávval.

Overboost üzemmódban átmenetileg akár 646 lóerős teljesítmény is elérhető, amellyel a gyorsulás nulláról 100 kilométerórás sebességre 3 másodperc alatt lehetséges, míg alapmódban erre egészen három és fél másodpercet kell várnunk. A végsebesség a szokásos módon 250 km/h-ban limitált.

Később várható egy „gyengébb” alapkivitel is, 510 lóerős teljesítménnyel. Az autó kinézetére sem lehet panasz, az szinte olaszos eleganciát mutat. Ebben része volt Marc Lichte-nek, az Audi designfőnökének is, aki a kezei közül eddig kikerült legattraktívabb autónak nevezte az RS e-tron GT-t.

Fotó: Audi

Ez az ő esetében komoly dolgot jelent, mivel legalább száz autó megálmodójáról van szó, aki 2014 óta vezeti az Audi designrészlegét, és korábban dolgozott a VW Golf (5., 6. és 7. generáció), Passat, Touareg és Arteon küllemén is. Szerinte az autó egy nyulat üldöző vadászkutyára emlékeztet, ami akár célzás is lehet előző munkáira, mivel Amerikában a Golf egyes modelljeit Rabbit, vagyis nyúl néven forgalmazták.

Siegfried Pint, az autó erőforrását fejlesztő csapat vezetője a töltés gyorsaságát emelte ki, miszerint megfelelő töltő segítségével akár 270 kilowattos töltés is elérhető. Az autó áráról még nincs végleges információ, de a csúcsmodell amerikai árcéduláját 150 ezer dollár körül várják a Barrons elemzői, míg a Carscoops 130 ezer font körüli árra számít az angol piacon.