Váratlan fordulat: a járványtagadók már maszkviselésre és távolságtartásra buzdítanak

Mindez azért furcsa, mert nem is olyan rég az egyik fő járványtagadó érv úgy szólt, hogy a maszk viselése nemhogy nem véd meg, hanem aktiválja a bennünk lévő (nem aktív) koronavírusokat. Azaz, lényegében éppen a védekezés miatt kerülhetünk bajba. A másik, hogy értelmetlenek a kijárási korlátozások és a távolságtartás, az ilyen intézkedések alapvető szabadságjogainktól fosztanak meg.

180 fokos fordulat

Persze az összeesküvéselmélet-hívők érvei messze nem koherensek, megannyi ellentmondást és nagy változatosságot mutatnak. Az egyetlen közös alaptézisük, hogy a világjárványt egy világuralomra törő elit tervelte ki azért, hogy a ránk erőltetett vakcinákon keresztül csökkentse a világ a népességét. Azaz az oltást végső soron biológiai fegyverként használják.

Ennek kibontásához többféle konteót is keringetnek az oltóanyagok veszélyeiről: kezdve attól, hogy autizmust okozhatnak, egészen a meddőségről szóló, tudományos köntösbe csomagolt, profi dokumentumfilmeket idéző „leleplező” videókig. Nemrég felbukkant az is, hogy

a beoltottak viseljenek karjukon megkülönböztető jelzést

azzal a szöveggel: „megkaptam a vakcinát, még ha ez nem is vakcina”, azért hogy minden „éber" ember tudhassa, kiket kell messzire elkerülnie.

Egy álinformációs forrásokat feltáró szervezet, a Digitális Gyűlölet Elleni Központ (The Center for Countering Digital Hate, CCDH) nemrégiben jelentést tett közzé „A dezinformációs tizenkettő” címmel. Megnézték, hogy a közösségi médiában kik osztják meg a legtöbb oltásellenes üzenetet. Érdekes eredményre jutottak: a vírustagadó tartalom kétharmada

mindössze tizenkét személytől, jól dotált influenszertől származik.

Milliók követik őket a közösségi platformokon, amelyek kitűnő terepei az efféle szkeptikus mozgalmaknak. Hiszen köztudott, hogy a Facebookon, vagy a Twitteren a félelem könnyebben terjed, mint a tények, az árnyalt gondolatok, kritikus hangok.

A piszkos tizenkettő

A lista elején Joseph Mercola ortopéd orvos az amerikai gyógyaszati kiegészítő piac egyik vezető üzletembere szobroz. Amikor arról posztol, hogy a „kényszeroltással" a globális gazdasági rendszert akarják visszaállítani, akkor eszmefuttatását 3,6 millió követője osztja azonnal tovább. Felesége is hasonló koncepcióban utazik. Erin Elizabeth életmód-tanácsadó influenszer meg van győződve róla, hogy a kurkuma jobb, mint a kemoterápia.

Robert F. Kennedy, Jr ügyvéd, az 1963-ban meggyilkolt John Fitzgerald Kennedy unokaöccse, az 1968-ban meggyilkolt Robert F Kennedy amerikai szenátor fia, már csak neve révén is az oltásellenes mozgalom egyik leghangosabb és leghatékonyabb vezetője. Februárban az Instagram letiltotta, mert sorozatosan hamis állításokat posztolt a koronavírusról és az oltásokról. Facebook-oldala azonban most is aktív és 300 ezren követik. Nem csak a koronavírus elleni vakcina, hanem minden más oltás ellen is kampányol, így például ostorozza a kanyaró elleni szérumot is.

Aztán ott van Ty és Charlene Bollinger alternatív orvoslás hívő aktivista páros, akik leginkább a „Truth About Cancer” (Igazság a rákról) című bestsellerükről közismertek.

Hasonlóan, mint Sherri Tenpenny ortopéd orvos, aki négy könyvet is szentelt az ügynek, egyebek mellett azt állítva, hogy már rég eltűnt fertőzések ellen oltatjuk a gyerekeket, felesleges kockázatnak kitéve őket. Meggyőződése szerint a koronavírus-vakcinák autizmust okoznak. Korábban még arról posztolt, hogy a maszkviselés rendkívül egészségtelen, sőt veszélyes.

Mostanában ő is más vizekre kezdett evezni.

Christiane Northrup szülész-nőgyógyász és könyvszerző, az alternatív orvoslás és az oltásellenesség nagyasszonya arra biztatja rajongóit, hogy nyugodtan hagyják csak figyelmen kívül a hivatalos egészségügyi okfejtéseket, mert azok egyáltalán nem igazak.

A járványellenes mozgalom szellemi alapjait Sayer Ji önjelölt filozófus és guru és Kelly Brogan „holisztikus pszichiáter” szállítják. Ők nem állnak le a szimpla oltásellenességnél, híveikkel együtt nem kevesebbet szeretnének, mint globális spirituális forradalmat. Saver ji nevéhez kötődik az a Facebook-poszt, amelyben félmillió követőjét arról értesítette, hogy a Pfizer COVID-19 vakcinája több embert ölt meg, mint maga a betegség.

Ben Tapper csontkovácsról nem sok tudható, csak annyi, hogy százezrek isszák olyan szavait, miszerint a járvány csak ürügyként szolgál a kormányok számára, hogy a „zsarnokság leple alatt” irányíthassák a lakosságot. A lelkes influenszer nem akárkitől világosodott meg, mint az összeesküvés-hívők elvitathatatlan feketeövesétől, David Icke-tól. Ha létezik a konteógyártóknak örökérvényű prototípusa, az minden bizonnyal a megállíthatatlan multiszkeptikus, főfoglalkozású gyanakvó David Icke lenne. A járvány előtt az 5G mobilszabvány ellen kelt ki és kampányolt, nem is akárhogyan.

Világszerte tüntetéseket sikerült gerjesztenie szuggesztív és jól adagolt téveszmés megnyilvánulásaival.

A befolyásos közösségi média-család talán legaggasztóbb két tagja: Rizza Islam és Kevin Jenkins. Oltásellenes agitációjukkal a COVID-19 betegséggel jelentősen érintett afro-amerikai lakosságot célozzák meg. Jenkins halálosnak tartja a koronavírus oltásokat, és arról agitál, hogy sok millió dollárt költenek arra, hogy meggyőzzék a fekete közösségek tagjait, hogy rendben lévő dolog, ha megölik magukat a vakcinával.

Rizza Islam tagja a legrégebbi, 1930-as évektől létező amerikai feketék nacionalista, ugyanakkor antiszemita szervezetének, az Iszlám Nemzetnek (The Nation of Islam). Sok százezer követőjének Facebookon szokott élő előadásokat tartani összeesküvésekkel dúsan átszőtt elméleteiről. Videóit rendre eltávolítja a közösségi média cég.

Ez is egy téveszme

Szakértők már eddig is sokszor cáfolták ezeket az alaptalan híreszteléseket, a terméketlenségről szólóakat már hónapokkal ezelőtt is. A brit szülészek és nőgyógyászok szervezete közleményében egyértelműen fogalmazott: „Meg akarjuk nyugtatni a nőket, nincs bizonyíték arra, hogy a COVID–19 elleni vakcinák bármilyen módon befolyásolnák a termékenységet. A COVID–19-oltás termékenységre gyakorolt hatásaira vonatkozó állítások spekulatívak, és semmilyen adat nem támasztja alá őket.”

Alapjaiban nem értik, hogyan működik egy oltóanyag. Ez egy téveszme, amelyet a vakcinák iránti bizalom gyengítésére hoztak létre. Lehetetlen, hogy egy beoltottról „átugorjon” másokra bármiféle, vakcinával kapcsolatos fehérje, vagy bármi más is, mondta nemrég a felerősödő álhírekre reagálva Dr. Christopher Zahn, az Amerikai Szülészek és Nőgyógyászok Kollégiumának egyik vezetője, az amerikai női egészségügy vezető szakembere, aki hangsúlyozta: az oltások az egyedüli és leghatékonyabb eszközök, amelyekkel leküzdhető a világjárvány.

(Borítókép: Kivágott maszkot viselő férfi Washingtonban 2020. április 19-én. Fotó: Karen Ducey / Getty Images)