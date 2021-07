Fél, hogy megfigyelik? Attól még megteszik

Bizonyára volt már olyan élménye, hogy beszélt valakivel mondjuk arról, hogy gumimatracot szeretne venni, és egyszer csak a semmiből, hirtelen matrachirdetések sorjáztak a mobilján, közösségi falán.

Bizarr, meghökkentő, hátborzongató érzés ez, és csak pillanatnyi hangulatunktól, lelki alkatunktól függ, hogyan próbáljuk megmagyarázni a különös történéseket.

Ha higgadtan, racionálisan közelítjük meg az esetet, akkor azt mondhatjuk, hogy az irgalmatlan mennyiségű hirdetés közül, amelyek fölött eddig elsiklottunk, most egyszerre feltűnnek a matracos reklámok, mivel éppen azon járt az eszünk, arra fókuszáltunk.

Ám az esetek nagy részében bevillan az is, hogy valakik titkon lehallgatnak minket. És bizony sokszor nem is csalnak meg érzéseink. Az okostelefonok hangrögzítői kulcsszavakkal, úgynevezett triggerekkel is működnek. Ha elhangzik a megfelelő szó, a rendszer azonnal elindítja a hangfelvevőt.

Nem csak a Hey Siri, vagy az Ok Google ilyenek, a valóságban több ezer ilyen kulcs kifejezés létezik. Szóval ha valaki kétszemélyes átlátszó gumimatracról és annak megvásárlásáról mantrázik a telefonjának, könnyen meglehet, hogy maga a vásárlás szó egy aktív trigger. Ha még rá is kerestünk a gumimatracra szóra, akkor már nem is annyira tűnik fantasztikusnak az egész.

Szárnyal a kémszoftver

A napokban kirobbant Pegasus világbotrányban is az okostelefonok voltak a célpontok, és a kémprogram nem kevesebbet tesz, mint hogy átveszi a teljes irányítást, és csúcstechnológiás lehallgató készülékké alakíthatja készülékünket. Ehhez ha kell, ki-be kapcsolgatja a kamerát, a mikrofont, és hozzáfér a tulajdonos összes adatához, levelezéséhez, üzenetéhez, beszélgetéséhez, fotókhoz, videókhoz. Még azokhoz is, amelyeket titkosítottuk.

Eddig az adathalász vírusok, és más kártékony programok csak úgy tudtak behatolni a készülékbe, hogy az internetező felhasználó megnyit mondjuk egy csali linket, vagy a vírust hordozó emailt.

A Pegasusnak erre nincs szüksége

Ez egy komoly kiberfegyver és a telefonok szoftvereinek olyan rejtett hibáit használja ki észrevétlenül a távolból, amelyekről még maguk a fejlesztők, gyártók sem tudnak. Ezeken a titkos réseken keresztül lopóznak az eszközökbe. Gyakorlatilag lemásolja az iCloud, vagy a Google, a Messenger hitelesítési kulcsait, úgy tesz, mintha ő lenne a tulajdonos, és kikerüli a kétlépcsős azonosítást. A szolgáltatók pedig úgy észlelik, mint ha a fertőzött telefon tulajdonosa szeretne éppen hozzáférni saját adataihoz.

Hol vannak már a kredencbe rejtett titkos poloskák!

És a szomszéd lakásban fülesben jegyzetelő láncdohányos ügynökök? Pedig azokat sem lehetett egykönnyen felkutatni.

Na de megtudhatjuk egyáltalán, hogy megtámadta-e a Pegasus, vagy más kémszoftver a telefonunkat? Vagy bármely más kíváncsi algoritmus, amelyeket iPhonhoz, vagy Android rendszerhez is könnyen megvehetünk akár 80 ezer forintért internetes szakáruházakban.

Paranoid Android: hogyan légy résen!

Talán mindnyájunknak volt, vagy van az átlagnál is gyanakvóbb ismerőse, aki órákon át képes volt izgatottan arról beszélni, mit kell tenni, hogy ne hallgassanak le, ne figyeljenek meg minket, és ne gyűjtsenek kompromittáló információkat rólunk illetéktelenek, például hatalomközeli vérprofi titkosszolgálatok.

Az okosítások egyik állandó eleme szokott lenni, hogy ha jót akarunk magunknak, akkor ne habozzunk kivenni az akkumulátort . Na és, csak a biztonság kedvéért, vele együtt a SIM-kártyát is. Némelyikük szerint még így is be tud mérni a CIA, az FBI, az FSZB, vagy a magyar AVH titkosszolgálat, de ennél a pontnál a legtöbben általában megköszönik a szakmai útmutatást.



A baj csak az, hogy a bölcs tanácsot a régi butatelefonok világában lehetett csak könnyűszerrel megfogadni. Az okostelefonokat bontásbiztosra tervezik, károkozás nélkül az aksihoz jobbára csak a szakszervizek tudnak hozzáférni. Ha kellően bátrak vagyunk, persze mi magunk is neki eshetünk a műanyag burkolat feszegetésének, mondjuk csavarhúzóval, vagy svájcikéssel.

. Na és, csak a biztonság kedvéért, vele együtt a is. Némelyikük szerint még így is be tud mérni a CIA, az FBI, az FSZB, vagy a magyar AVH titkosszolgálat, de ennél a pontnál a legtöbben általában megköszönik a szakmai útmutatást. A baj csak az, hogy a bölcs tanácsot a régi butatelefonok világában lehetett csak könnyűszerrel megfogadni. Az okostelefonokat bontásbiztosra tervezik, károkozás nélkül az aksihoz jobbára csak a szakszervizek tudnak hozzáférni. Ha kellően bátrak vagyunk, persze mi magunk is neki eshetünk a műanyag burkolat feszegetésének, mondjuk csavarhúzóval, vagy svájcikéssel. Gyanúra adhat okot, ha alig használtuk, mégis indokolatlanul melegszik a telefonunk. Nem kizárt ilyenkor, hogy a háttérben talányos programok futkosnak, különben nem szokott felforrósodni az akkumulátor csak úgy, magától. Ha a radiátoron felejtettük a mobilt, akkor viszont fellélegezhetünk, és nyugodtan elvethetjük az örvénylő baljós gondolatokat.

a telefonunk. Nem kizárt ilyenkor, hogy a háttérben talányos programok futkosnak, különben nem szokott felforrósodni az akkumulátor csak úgy, magától. Ha a radiátoron felejtettük a mobilt, akkor viszont fellélegezhetünk, és nyugodtan elvethetjük az örvénylő baljós gondolatokat. Legyünk résen akkor is, ha szokatlanul gyorsan lemerülünk . Kíváncsi kémek dolgozhatnak a háttérben, csendesen. De az is lehet, hogy itt az idő lecserélni a szépkorúvá érett aksit.

. Kíváncsi kémek dolgozhatnak a háttérben, csendesen. De az is lehet, hogy itt az idő lecserélni a szépkorúvá érett aksit. Főhet a fejünk akkor is, ha csak nagy késlekedéssel tudjuk kikapcsolni a telót, és a háttér is hosszasan világít, akaratunk ellenére. Nem kell azonban rögtön elfehéredni, sokszor csak egy makacs applikáció akadályozza a leállást.

tudjuk kikapcsolni a telót, és a háttér is hosszasan világít, akaratunk ellenére. Nem kell azonban rögtön elfehéredni, sokszor csak egy makacs applikáció akadályozza a leállást. Mivel egy kémprogram mindenképpen el fogja küldeni az összegyűjtött információkat, plusz adatforgalmat fog generálni. Ha egyszer csak váratlanul elfogy a havi adatkeretünk, miközben alig neteztünk, ne legyintsünk lezserül. Járjunk utána, ki használja lopva kevéske gigabytjainkat.

fog generálni. Ha egyszer csak váratlanul elfogy a havi adatkeretünk, miközben alig neteztünk, ne legyintsünk lezserül. Járjunk utána, ki használja lopva kevéske gigabytjainkat. Maradjunk higgadtak, ám alaposan fontoljuk meg minden szavunkat, ha különös háttérzajt, visszhangot, vagy pulzáló zörejt hallunk telefonáláskor. Nincs szükség azonnali konspirációs tervre, de könnyen előfordulhat, hogy kéretlen kibicek is a vonalban vannak.

Talán nem is vagyunk tudatában mennyire komplett lehallgató és megfigyelő eszköz lehet az okostelefon. És annak sem, hogy még csak meg sem kell hekkelni ahhoz, hogy szinte az egész életünk nyitott könyv legyen, amelybe bárki belelapozhat.

Temérdek letöltött mobil applikáció kér ugyanis hozzáférést a kamerához, a képekhez, vagy éppen a mikrofonhoz. És mi nagyvonalúan megadjuk nekik az engedélyt. Ahogy a helymeghatározáshoz is. Ezzel pedig folyamatosan tájékoztatjuk a szolgáltatókat és a cégeket arról, éppen hol járunk. Ezért se lepődjünk meg, hogy a horvát tengerparton, hirtelen egy sor platformon (Facebook, Youtube) horvát nyelvű reklámmal szembesülünk.

Kiberbiztonsági szakemberek, de még az okostévék útmutatói is figyelmeztetnek, hogy ne okostelefonok, vagy tévék környékén beszélgessünk intim titkainkról. Üzleti titkokat se telefonnal a zsebünkben osszunk meg cégtársunkkal. Emlékezzünk arra, hogy még Zuckerberg is leragasztja a webkameráját és mikrofonját. Ha ő is paranoid, lehetünk egy kicsit mi is azok.

(Borítókép: Egy titkosügynök telefonlehallgatás közben. Fotó: Chris Warde-Jones / Bloomberg / Getty Images Hungary)