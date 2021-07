Telt házat jelentettek a tyúkmenhelyek

Nem megmondtam, hogy bontott csirkét hozzál haza? – szól a hetvenes évek reklámszlogenje. A tévéreklám azt népszerűsítette, hogy a boltokban immár kapható bontott csirke is, nem csak annak beles-lábas-fejes változata.

Ezt a frázist idézi az a Magyar Konyhában megjelent hír, amely a foodandwine.com cikkét idézi, miszerint komoly gondot okoz az Egyesült Államokban a lakossági szinten összevásárolt baromfiállomány.

A pandémia idején az élelmiszerboltok üresen kongó polcait látva sokan csirketartással igyekeztek bebiztosítani magukat, hogy komolyabb baj esetén ne maradjanak élelmiszer nélkül. Az elővárosi kertekben így lett a kapirgálós csirke reménysugara a rosszabb napoknak. A pánik időközben már a múlté, de hozománya van a dolognak, méghozzá az, hogy a háztáji nem tűnik már annyira trendinek, mint a Covid idején.

Lett belőle helyette nyűg, plusz felelősség, a rosszabb napok két lábon járó mementója. Most pedig mindenki szabadulna a csirkéitől, aminek következtében a csirkemenhelyek színültig vannak megunt állatokkal, helyhiány miatt pedig a szervezetek is egymáshoz irányítják a kiugrott farmereket. A problémát egyrészt az elszállítás jelenti, hovatovább a szárnyasok állatorvosi költségei is tetemesek. 150 csirke orvosi költsége állítólag közel húszezer dollárra rúg éves szinten. A probléma Amerika-szerte létezik, de Berlinből és Angliából is hasonló esetekről számoltak be.

A menhelyek első körben a szóbeli meggyőzés módszerével dolgoznak, de átütő sikereket nem tudnak felmutatni, a gazdák tántoríthatatlanok. Az újsütetű farmerek, akik mindenféle előképzettség nélkül vágtak a csirketartásba, azzal voltak kénytelenek szembesülni, hogy nem minden példány aranytojást tojó tyúk. Nem is mindegyik tojik, kakas nélkül pláne, tartásuk nehéz, ráadásul városhatárokon belül sokszor nem is tartható baromfi, vagy ha igen, kakas nem.

Az állatvédők taktikát kellett hogy váltsanak: az elsődleges cél most az, hogy a tyúkok ne az utcán végezzék, hanem egy szervezetnél vagy menhelyen. Ennyit tehát a boldog, elővárosi csirkékről, a kiugrott mezőgazdászoknak pedig még mindig ott van a szupermarketek polcán a bontott csirke.