A macskák érzelemingazodása olyan, mint egy szinuszgörbe

Évekkel ezelőtt a skót Edinburgh-i Egyetem és a Bronxi Állatkert kutatói azt vizsgálták, hogy más-e a házi macskák személyisége a velük összehasonlított vadmacskákéhoz képest. Most újra napvilágot láttak a kutatás eredményei, miszerint a cicák személyisége hasonlít az afrikai oroszlánéhoz, azaz kedvenceink közel sem olyan nyugodtak, mint gondolnánk.

Ha megállsz egy oroszlánfalka mellett, lehet, hogy minden rendben lesz. De akár ok nélkül meg is támadhatnak. Ugyanez vonatkozik a házi macskákra is. Aranyosak és bújósak, de egy pillanat alatt megváltozhat a hangulatuk