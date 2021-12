A szupermutáns miatt a gyermekek is nagyobb eséllyel kerülnek kórházba

Az omikron-variáns terjedése miatt megnőtt azoknak a gyermekeknek a száma a Dél-afrikai Köztársaságban, akiket kórházban kell kezelni. Az orvosok azonban egyelőre náluk – akárcsak a felnőtteknél – enyhébb tüneteket tapasztalnak.

Az ország Tshwane nevű körzetében (amely a fővárost, Pretoriát is magába foglalja) az utóbbi napokban sokan aggódtak amiatt, hogy egyre több gyermeket – köztük számos csecsemőt is – kórházban kezelnek a mutáns vírus miatt. Egyesek arra gondoltak, hogy ezáltal az új variáns nagyobb veszélyt jelenthet náluk, mint a vírus korábbi változatai.

Ntsakisi Maluleke közegészségügyi szakértő nemrég közölte, hogy a Tshwanét is magába foglaló Gauteng tartományban 1511 pácienst kezelnek kórházban koronavírussal. Közülük 113-an vannak azok, akik 9 évnél fiatalabbak. Ez valóban azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb arányban kerülnek kórházba a fiatalok.

Az viszont megnyugtat minket, hogy az orvosok jelentése szerint a gyereknél enyhe lefolyású a betegség

– tette hozzá Maluleke.

A szakértő szerint a tudósok már azt is vizsgálják, hogy az új variáns terjedésével pontosan miként okozza azt, hogy több gyermeket kell kórházban kezelni. Erről a következő két hétben érkezhetnek további adatok – mondta.

Maluleke arról is beszámolt, hogy a pácienseknél általános influenzaszerű tüneteket, például torokfájást észlelnek. Ettől függetlenül azt javasolta, hogy senki se vegye félvállról a betegséget még ebben az esetben se. Határozottan javasolta ezt a várandós nőknek is, akik közül a kórházban kezeltek száma szintén megnőtt az utóbbi időben.

Az embereknek nem kell félniük, de vigyázniuk igen

– szögezte le.

Európában eddig csak néhány tucatnyi esetben mutatták ki a variáns jelenlétét, ettől függetlenül az európai államok is komoly beutazási korlátozásokat vezettek be azokkal a dél-afrikai államokkal szemben, ahol először terjedni kezdett a mutáns. Mindeközben a vakcinafejlesztők is dolgoznak már az új, a variáns ellen célzottan ható oltóanyagokon. A BioNTech vezetője már tényként kezeli, hogy erre szükség lesz.

A vírusnál eddig többnyire szokatlan, de enyhe tüneteket észleltek. Magyarországon egyelőre nem mutatták ki a jelenlétét, de a szakértők számítanak arra, hogy előbb-utóbb megjelenik.

(via Reuters)

