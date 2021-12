Halak háborúja: kihalhat az őshonos lápi póc

Eltűnt a lápi póc nevű őshonos halunk az Öreg-Túrból és vészesen lecsökkent az állománya a Felső-Tisza vidékén is. A Túr folyóban utoljára 2011-ben látták a különleges, tíz centiméteres halunkat, adta hírül a Magyar Haltani Társaság.

2019 óta hétszer próbáltak fellelni példányokat a kutatók, sikertelenül. Ellenben több száz, Fekete-tengerből és (nevéből adódóan) az orosz távol-keleti Amur folyóból származó inváziós amurgébet fogtak. Pedig először csak 1990-es években tűntek fel magyar vizekben ezek a húsz centiméteres, mocsaras területeken, és medrek alján élő ragadozóhalak. Az utóbbi években más gébfajok is megjelentek nálunk, de az amurgéb az egyik legagresszívebben terjeszkedő inváziós fajnak számítanak

nemcsak a Tisza vidékén, hanem a Dunában is, sőt egész Eurázsiában is.

Rendkívül falánkok, pedig nincs úszóhólyagjuk, ezért rendesen úszni (lebegni) sem tudnak, mellúszóikkal csapkodva haladnak előre. Vagy összenőtt alsó úszóikkal, mint valami tapadókoronggal lapulnak a kövekhez, sziklákhoz.

Valószínűleg akvaristák telepítették be őket a Moszkva környéki vizekbe, ahonnan ismeretlen úton kerültek a nyugati országokba, így Magyarországra is. Mivel az amurgéb a ritka és védett lápi póc táplálékkonkurense és ragadozója, ahol csak feltűnik, pár éven belül egyeduralkodóvá válik, elpusztítja ugyanis nemcsak a lápi póc, de minden más halunk ivadékait is.

A gébekkel ellentétben a lápi pócnak van úszóhólyagja, ráadásul ebben rejlik egyik különlegessége is: a nem igazán oxigéndús mocsaras, lápos élőhelyein, ha szükség van rá, akár a száján keresztül, közvetlenül is képes oxigént felvenni. Abban is szögesen különbözik az esetlen gébektől, hogy kitűnő úszó, úszóit, egymástól függetlenül is mozgatni tudja.

Kiemelt értékű, a hazai Vörös könyvben is szereplő, fokozottan védett halunk, és mindössze két rokona él a Földön,

de egyik sem Európában, hanem Észak-Amerikában.

Egyenlőre tehetetlenek vagyunk a behatolókkal szemben. Ami azért nagy gond, mert az idegen halfajok (is) erősen rombolják a hazai ökoszisztémát. Annak ellenére, hogy több őshonos ragadozó halunk sem veti meg egyes fajaikat, a gébek olyan szaporák, hogy természetes ellenségeik nem tudják kordában tartani őket. Szó szerint elözönlik a vizeinket.

(Borítókép: Lápi póc. Fotó: Shutterstock)