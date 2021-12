Viktória királynő utolsó boldog karácsonya

„Meglehetősen aprók vagyunk királynőnek!” – állapította meg sajnálkozva, az angolok pedig örültek, hogy egy őrült (III. György), egy kicsapongó (IV. György) és egy nevetséges alak (IV. Vilmos) után végre olyan uralkodójuk lett, akit tisztelni és szeretni lehetett.

Józan gondolkodású, jókedvű, önálló gondolkodású asszony lett belőle, aki sem önmagát, sem másokat nem kívánt megfosztani az élet örömeitől. Egyáltalán nem értett egyet azokkal, akik csökkenteni akarták a vasárnapi szórakozás lehetőségét, szeretett nevetni, és bordói borát a szesztilalom híveinek felháborodására olykor egy kis whiskyvel keverte. Amikor kilencedik gyermeke megszületése után megkérdezte a királyi szülészt, hogyan kerülhetné el a további gyermekáldást, és azt a választ kapta, hogy az önmegtartóztatás az egyetlen erkölcsös megoldás, csalódottan felkiáltott:

A legtöbb örömet azonban gyermekei körében találta meg, a családi ünnepeken. A karácsonyfa felállításának és feldíszítésének szokása a német államokból terjedt el Európában a tizenkilencedik század második felében. Angliában Viktória német férje, Albert szász-coburg-gothai herceg honosította meg.

A The Times című brit napilap 1860 végén így ismertette olvasói előtt a windsori kastélyban rendezett ünnepet:

Sohasem láttam ennél kellemesebb látványt. A királyi rangot félretették, szavaikkal és tetteikkel pontosan olyanná váltak, amilyenek mi vagyunk—semmi formaság, semmi ceremónia! Mintha csak egy jótékony célú vásáron tolongtak volna, a lordok, inasok, a Királynő és a hercegek nevetgéltek, beszélgettek, elfelejtettek hajlongani, és szabadon hátat is fordíthattak egymásnak. A kis hercegnők, akik máskor rá sem mernek nézni egy kamarásra, a legboldogabb módon mutogatták az első eléjük kerülő személynek újonnan kapott kincseiket… Arthur herceg, a csapat dísze, gyorsan önkéntesi egyenruhába bújt, amelyhez, ezer más dolog mellett egy kis puskát is kapott, nekiesett játékainak, rálőtt a papájára, majd fegyveresen tisztelgett neki.

A Királynő nappali szobáit, mégpedig mind a hármat a mennyezetről függő karácsonyfák világították meg, mivel a csillárokat eltávolították. Ezeket az óriási fákat az asztalokon álló többi fával együtt bonbonok és színes viaszgyertyák borították. Néhány fa úgy nézett ki, mintha egy részüket hó takarta volna. A szobák tele voltak az ajándékokkal, amelyeket a királyi család tagjai egymásnak szántak. Valamennyi családtagnak meg kellett ajándékoznia mindenkit, így aztán Hessen hercegét (Viktória vejét – H. P.) és Kent hercegnőjét (Viktória anyját – H. P.) is beleértve mindenkinek tizenhárom ajándékot kellett kapnia és adnia…

A tudósító által emlegetett szaloncukor, műhó és a színes viaszgyertyák már nem sokban különböznek mai karácsonyfa-díszeinktől. Igaz, az újság szerint nem egy, hanem igen sok karácsonyfa díszítette a kastély termeit, de hát Viktória gyermekeinek létszámát tekintve ezen sem ütközhetünk meg.

Az ajándékok egy része nagyszerű ízléssel volt kiválasztva, illett a megajándékozott személyhez. Még a gyermekek szüleinek adott ajándékait is úgy válogatták ki, hogy maga a Királynő is hasznos dolgokat kapott. Nem láttam ékszert vagy ehhez hasonlót, eltekintve azoktól, amelyeket a Királynő adott udvartartása tagjainak, s ezeket is egy másik szobában adták át. Én egy szép díszgomb-készletet kaptam tiszta aranyból, egy zsebkönyvet, s valamennyien kaptunk még egy nagy nürnbergi mézeskalácsból készült tortát…

Sohasem láttam boldogabb jelenetet annál, amikor az anyát valamennyi gyermeke körülvette. A Királyi Hitves (vagyis Albert herceg – H. P.) felhagyott merev magatartásával, s az önök windsori tudósítója vidám és barátságos beszélgetést folytathatott mindkettőjükkel.