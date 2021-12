Az emberek mentális állapota megsínyli a bezártságot

A koronavírus-járvány első hulláma okozta bizonytalanság – na meg a kétségbeesést tükröző viselkedésminták – szöget ütöttek a pszichológushallgató Juhász Bettina, Miklós Andrea és Pető Dorina fejébe. A fiatalok mindannyian érezték, ha sokáig tart a pandémia, az emberek mentális állapota igenis megsínyli a bezártságot. Kompetenciahatárukon belül szerettek volna segíteni a lehető legtöbb emberen, így belevágtak a projektbe.

– vallják, hiszen ezeken az online platformokon tudják elérni a legtöbb embert.

A Mélylevegő Projekt fókuszában a maroknyi csapat elmondása szerint a közérthető pszichológiai ismeretterjesztés áll. A közösségi médiában megjelenő tartalmak tudományos posztok, azonban nemcsak a szakértőkhöz, hanem a laikus nagyközönséghez is szólnak. Sőt elsősorban hozzájuk. Az érthető és élvezetes bejegyzések hiteles információforrásként szolgálnak: születnek bejegyzések a lelki egészség ápolásáról és védelméről, a gyakorlati tippek és elgondolkoztató emlékeztetők pedig interaktívvá teszik az ismeretterjesztést.

Juhász Bettina, Miklós Andrea és Pető Dorina hivatásuk ifjú képviselőiként nyílt kommunikációt kezdeményeznek a mentális betegségekről, és mindent megtesznek az érintettek megbélyegzése ellen. A közösségi médián nagy sikerrel futó projekt idén egy könyvvel is bővült: a Libertine Könyvkiadó gondozásában megjelent Elmerülő – Így őrizd meg a mentális egészséged a mindennapokban című kötettel, amelyhez az illusztrációkat Pálovics László készítette.

A könyv négy részből áll:

Miben más ez a könyv, mint egy komoly, száraz pszichológiai tanulmány? Nos, a közérthetőségében.

Igyekszünk a lényeget megragadni és érthetően fogalmazni. Hétköznapi példákat sorolunk, ezenkívül Pálovics László grafikái is vonzóvá teszik a tartalmainkat a fiatalok számára. Laci mindig úgy alkotja meg a grafikákat, hogy mi mesélünk neki, vagy ő elolvassa az adott fejezetet, megérti, utána pedig amolyan művészi önkifejezést belecsempészve rukkol elő a roppant szemléletes és lényegretörő rajzokkal

– mondta el az Indexnek Juhász Bettina, a Mélylevegő Projekt egyik alapítója.

Szerencsés helyzetben voltunk, mert a kiadó munkatársai kerestek meg minket. Annyira tetszettek nekik a posztjaink, hogy szerették volna, ha ezt a bejegyzéses stílust könyv formájába is át tudjuk ültetni. Az írás közben sokszor visszanyúltunk a közösségi médiában megosztott posztjainkhoz, visszakerestük, hogy azokat milyen szakirodalom alapján dolgoztuk fel, végül ezeket összefésültük. Rengeteg munkánk volt benne, de nem a nulláról kezdtük, hanem összegyúrtuk a korábbi posztjainkat a friss kutatások eredményeivel. Két hétre amolyan alkotótábor-jelleggel összeültünk, felosztottuk a témaköröket, és megírtuk a könyvet

– folytatta Bettina, amikor arról kérdeztük, miként állt neki a könyvírásnak kis csapatával.

A kötetben természetesen vannak olyan fejezetek is, amelyekről korábban még nem posztoltak (például cancel culture), így nem kell attól félni, hogy kizárólag az online posztok nyomtatott változatát tartja a kezében az olvasó.

Annyira benne élünk a közösségi médiában, hogy az már minden felhasználóra hatással van. Mivel a social media negatívan is hathat ránk és mentális egészségünkre, ezért tartottuk fontosnak, hogy feldolgozzuk ezeket a témaköröket a kötetben. A lerombolt önértékelés előszobája lehet a depressziónak vagy akár az öngyilkosságnak is: a könyv egyik célja éppen a megelőzés, hiszen mindig a prevenció szintjén lehet a legjobban és legkorábban megragadni a komoly témákat. Ha időben teszünk a mentális egészségünkért, és nem csak tűzoltómunkát végzünk saját magunkon, sokkal könnyebb kontroll alatt tartani az esetleges betegségeket is.