Viagra mentette meg a haldokló covidos nőt

Első hallásra hihetetlennek, sőt ostobaságnak tűnő esetről számolt be az egyik legnagyobb példányszámú brit bulvárlap: egy 37 éves kórházi dolgozó elkapta a koronavírust, állapota válságosra fordult, mesterséges kómában tartották, és már kevesebb mint 30 százalék esélyt adtak neki a túlélésre. Ekkor kísérleti jelleggel viagrát adtak be a nőnek, aki csodálatos módon meggyógyult, és már el is hagyta a kórházat!