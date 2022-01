Rosszul tudtuk: a szauna nem méregtelenít

Ha nem tapasztalnánk saját bőrünkön, és valaki csak mesélne róla, talán el sem hinnénk, hogy egy 100 Celsius fokos fahelyiségben lazán kibírunk negyedórát, egymás után többször is, és még jól is érezzük magunkat a tortúrától. Szervezetünk annyira vadul reagál, hogy fél liternyi vizet izzad ki magából 15 perc alatt, szívverésünk pedig 70-ről 100-ra ugrik, már ha tréningben vagyunk. Ha csak hébe-hóba látogatunk forró kabinokat, akkor akár 150-et is verhet a szívünk percenként.

És hogyhogy nem fövünk meg?

A forró levegő ugyanis pár perc alatt 40 fokra melegíti a bőrünket, a vad izzadás hűtő hatása miatt azonban testünk belső 37 fokos maghőmérséklete csak lassan emelkedik: húsz perc alatt csak 0,4 fokkal. Ezért aztán saját lábunkon hagyhatjuk el a katlant.

Nem tódítunk sokat, ha azt mondjuk: a szaunázás végső soron

egy önkéntesen vállalt sokkterápia.

Főleg, ha keményen űzzük, és gőzölögve, pihenés nélkül jéghideg vízbe csobbanunk. De a finn szaunát körül lengő jótékony hiedelmek közül sajnos ki kell húznunk a méregtelenítést, az ugyanis a máj és a vese feladata, a szauna nem oszt-szoroz közvetlenül toxin-ügyekben. Csak áltatjuk magunkat, ha pusztán az extrém hőingástól remélünk megtisztulást, a testünkről ömlő verejtékkel ugyanis csak víz és némi só távozik belőlünk, káros anyagok alig. Ám mivel az vérkeringés felpezsdül, közvetve az anyagcsere, azzal együtt pedig a mérgek kiválasztása is felgyorsul. Hiába csak ücsörgünk a padon, egy bevállalósabb szaunázást alapos testedzésként éli meg a szervezetünk. A hűvösebb, csak 50-60 fokos infraszauna hatása is üdítő, csakhogy az sem méregtelenít.

Szívvel lélekkel

Ellenben javul az állóképességünk, és habár meglepően keveset kutatták a szauna egészségügyi hatását, meglepő dolgokra képes. Például a rendszeresen szaunázók között nemhogy többen, hanem 40 százalékkal kevesebben halnak meg szív- és érrendszeri betegségekben. Kutatások igazolták, hogy a legerősebb szívűek pedig azok, akik heti 5-7 alkalommal is leizzasztják magukat.

Persze természetellenesnek tűnik, hogy 70 fokos gyors hőingásokra gerjedünk, de a szervezet meglepő módon hálás ezért. Például javulnak az érrendszeri funkciók, és

csökken a stroke esélye.

Sőt, frissíti a memóriát és bizonyítottan hatékony a demencia és az Alzheimer-kór kialakulása ellen. A legfurcsább talán az, hogy csökkenti a vércukor szintet és az inzulinfüggőséget a 2-es típusú cukorbetegeknél. Erre aztán nem sokan gondoltak volna. Nem tudják pontosan hogyan, de az valószínű, hogy az extrém hőmérsékleteknél keletkező hősokkfehérjék állhatnak a háttérben. Ezek a fehérjék alkotják az immunrendszer elit alakulatát, és szaunázáskor akár másfélszeresére is nőhet a seregük.

(Borítókép: Christof Koepsel / Bongarts / Getty Images)