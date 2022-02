Mostantól házi tücsökből is belakmározhatunk

Már a harmadik rovar fogyasztását engedélyezte az Európai Unió. A lisztkukac és a vándorló sáska után a boltok polcaira ugorhat a házi tücsök is (Acheta domesticus), miután jó szívvel ajánlja az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA).

Ezeket a két centiméteres, mindenevő, fehérjedús egyenesszárnyúakat kifejezetten egészséges és tápláló élelmiszernek minősítik, hangsúlyozva, hogy tenyésztésük a környezetet kevésbé terheli. A nagy testű haszonállatokhoz képest például jóval kevesebb takarmánnyal és vízzel beérik, és minimális hulladékot termelnek.

Mielőtt elfogna minket az undor, jó tudni, hogy a világ nagyobbik felén régóta esznek valamilyen ízeltlábút. Selyem- és bambuszhernyót, hangyákat, termeszeket, szöcskéket, sáskákat, vagy az EU-ban 2021 nyarán engedélyezett lisztkukacot, a mindenevő bogarak alrendjébe, a gyászbogarak családjába tartozó lisztbogár lárváját. Főleg szárítva, esetleg lisztté őrölve és ízesítve csábítanak az élelmiszercégek. Mogyoróhoz hasonló az íze, és állítják, hogy bármit hatásosan fel lehet vele dobni: kenyeret, süteményt, leveseket, gyümölcsitalokat.

Afrikában, Mexikóban, Kínában vagy éppen Vietnámban nem hökkennek meg ezen, sok százféle fogással kedveskednek arrafelé az éttermek, az utcákon pedig botokról lehet csipegetni egyebek mellett pirított tücsköket is. Amúgy a lehetőségek beláthatatlanok, ma már több mint 1900 ehető rovarfajt tartanak számon a világon.

Már a Bibliában is csemege volt

Korábban nem okozott megütközést, hogy a Bibliában (Mózes könyvében és Márk evangéliumában) is esznek sáskákat, és nem finnyáskodtak egykor Európában sem: az ókorban és a középkorban is népszerű nyalánkságnak számítottak az ízeltlábúak. Aztán az 1800-as évek romantizáló miliőjében valami megváltozott, egyszer csak illetlennek és undorkeltőnek bélyegezték a rovarevést. Hiába méltatják tápértéküket, a legtöbben mindmáig ódzkodnak a szájukba venni őket, még porított formában is.

Pedig úgy tűnik, megállíthatatlanul nő a rovarok iránt érzett rokonszenv, és a befektetők hatalmas üzletként tekintenek az ízeltlábú-gasztróvonalra szerte a világon. Ha a tendenciák folytatódnak, elemzések szerint évente 40 százalékkal is bővülhet a globális bevétel.

(Borítókép: Rántott házi tücskök, amelyeket élelmiszerként árulnak egy thaiföldi piacon. Fotó: Wikipédia)