Ez a gasztroínyencek által jól ismert gomba több szempontból is különleges. A legtöbb gombával ellentétben ugyanis a szarvasgombának van szexuális élete. Hogyan lehetséges ez?

Mielőtt rátérnénk, ismerjük meg kicsit a szarvasgombát. Ezt a különleges, több gombatípust is magában foglaló gombafajt már a régi rómaiak is fogyasztották kellemes íze és – a hiedelem szerint – vágyfokozó, teljesítménynövelő hatása miatt. E célból állítólag maga Casanova is élt vele. Neve onnan ered, hogy a régi időkben az emberek úgy gondolták, a szarvasok ennek a gombának a fogyasztásától kapnak erőre szarvasbőgés idején.

A szarvasgomba más gombákhoz hasonlóan szimbiotikus kapcsolatot létesít a gazdanövényekkel, jellemzően idős tölgyekkel vagy gyertyánokkal, fenyőkkel, hársfákkal. Ezeknek a környező, lehetőleg öreg fáknak a gyökereihez tapad, és a két szervezet – mindkét fél megelégedettségére – tápanyagot cserél.

A szarvasgomba termése ugyan a föld felett található, de szaporodása a föld alatt történik. Különleges szexuális szaporodási módja annak köszönhető, hogy egyedei között találunk külön hím és női gombákat, de ezek a lányok és fiúk nem élnek együtt, hanem külön telepekbe szerveződnek több méterre egymástól. A szaporodáshoz a két különböző szexuális típus interakciója szükséges. A gombák hajlamosak a közeli egyedekkel szaporodni, de a két nem tagjai általában messze vannak, a spórákat el kell juttatni egymáshoz.

A termőtest, amELY egy gumóra hasonlít, a talajban helyezkedik el, a telepek között pedig az erdő élőlényei (például az állatok) közvetítik a spórákat.

Amikor megesznek egy gombát, ürülékük tartalmazza a spórákat és terjeszti. Ez a szétterítési módszer megmagyarázza azon egyedek genetikai közelségét is, amelyek nem ugyanazon fa tövében helyezkednek el. Egy tanulmány azt is bebizonyította, hogy a fogyasztásra alkalmas, ízletes szarvasgomba egy több évig élő nagy nőstény és egy kisebb, csak egy évet túlélő hím szaporodásával jön létre.

A szarvasgomba olyan fifikás, hogy szexuális típusát a már jelen lévő többi szarvasgombához igazítja. Így, ha a már jelen lévő szarvasgombák nőstények, akkor az újak hímek lesznek, hogy növeljék szaporodási esélyeiket. Mesterségesen nem lehet befolyásolni a gombák nemét – Francesco Paolocci olasz genetikus és tudóstársai megpróbáltak koedukált gombakolóniákat létrehozni, de egy idő után a telep egyneművé vált. E komplikációk és a régi erdők – a szarvasgomba kedvenc élőhelyei – eltűnése miatt olyan drága ez az ízletes növény, vagyis állat, vagyis szarvasgomba.

(Borítókép: Szarvasgombák. Fotó: Mészáros János / MTI)