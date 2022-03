Rosszul adagolta koffeintartalmú italát a személyi edző, meghalt

A BBC azt is megírta, hogy a boncolás során fény derült arra, hogy Tom Mansfield vérében literenként 392 milligramm koffeint találtak, a koffeinmérgezés pedig már 78 mg/liternél is megállapítható.

Nem ez volt az első eset, hogy koffeintartalmú italporokat fogyasztott, ami általában segítette abban, hogy a sportbeli teljesítményét növelje, viszont jelen helyzetben valamiért eltévesztette a megengedett adagot, és hibásan számolta ki az aktuális mennyiséget az italporból.

Tom Mansfield már közvetve az adag elfogyasztása után a mellkasát kezdte szorítani, hevesebb szívverésre panaszkodva, és ezzel párhuzamosan a kanapéra rogyott, a szája pedig habzani kezdett.

Felesége azonnal értesítette a mentőket, és 45 percen át próbálták újraéleszteni a bajba került férfit, de nem jártak sikerrel. A férfit a denbighshire-i Bodelwyddan városában található Glan Clwyd Kórházban nyilvánították halottnak.

A Webbeteg egyik cikke jól összefoglalja a kapcsolódó információkat, miszerint a koffeintúladagolás hányingert, émelygést, hasmenést, szédülést és gyakori vizelési ingert okoz. A koffein függőséget hoz létre oly mértékben, hogy mérsékelt fogyasztás utáni megvonás is fejfájással, émelygéssel, ingerlékenységgel, csökkent koncentrációs készséggel és akár depresszióval is járhat. Ezek a tünetek az első 20–48 órában a legerősebbek, de akár egy hétig is tarthatnak.

A mérgezéssel kapcsolatosan már itt, az Indexen is írtunk.

