Sötétbe borult Ukrajna a háború óta

Az orosz–ukrán háború kitörése, február 24-e óta éjjelente szinte teljes sötétségbe borul Ukrajna. A NASA éjszakai műholdképein jól látható a különbség Európa többi országához képest. Szinte alig pislákol a korábban jól kivilágított Kijev vagy az ostromra készülő Odessza. Habár az orosz haderő folyamatosan rombolja az infrastruktúrát, ezért mindennaposak az áramszünetek, az elsötétedésnek egyszerű taktikai oka van: megnehezíteni a légitámadásokat.

Már a II. világháborúban is alkalmazták ezt a módszert, a kivilágított települések, épületek mindig is ideális célpontok voltak a háborúk során. Ezért még a modern navigációs technológiák mellett is van értelme az elsötétítésnek. Az éjszakai bombázások mindig gyakoriak voltak, már csak azért is, mert a sötét égbolton nehezen veszi észre a támadó repülőket a légvédelem.

Harkiv, Herszon, Mariupol és a többi szétlőtt, lerombolt várost szinte alig lehet kivenni az űrből, míg a kelet-ukrajnai szakadár területek vagy a krími Szevasztopol most is fénylik. Ennek oka valószínűleg az, hogy az orosz légi fölény mellett nem tartanak az ukrán légierő bombázásától.

(Borítókép: NASA / PA)