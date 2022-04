Vannak barátai? Akkor olvassa el ezt!

A barátság régóta érdekli a filozófusokat, foglalkozott már vele Platón, Arisztotelész és Kant is, hogy csak a legnagyobbakat említsük. Az egyik probléma a barátsággal kapcsolatban az elfogultság: barátainkat hajlamosak vagyunk egy pozitív, elfogult szűrőn át nézni, negatív tulajdonságaikat figyelmen kívül hagyva, mintha a barátság lényege is ez lenne: pozitívan gondolkodni a másikról.

Iris Murdoch ír–brit író és filozófus (akinek az életéről film is készült 2001-ben Judi Dench és Kate Winslet főszereplésével) csatlakozott Kantékhoz, és a barátság egy másik aspektusát vizsgálta. Sok irodalmi és filozófiai művében foglalkozik vele, annál is inkább, mert a lét legnagyobb szenvedésének a magányt tartotta – a bizonytalanság és a világ esetlegessége mellett.

A 20. század egyik legjelentősebb brit gondolkodója a barátságtól elválaszthatatlan szeretetet és a szerelmet gondolta a legfontosabb érzelmi tapasztalatainknak. Barátságfelfogása az őszinteségen alapul: elutasítja a negatív tulajdonságok negligálását, és hangsúlyozza, hogy a másik megértése és elfogadása nagyon fontos, akár szerelemről, akár barátságról van szó. Meg kell ismerni a másikat, tudomásul kell venni a hibáit, csak így tudjuk igazán mélyen szeretni.

Mikor ismerünk meg egyáltalán egy embert? Talán csak miután rájöttünk a megismerés lehetetlen voltára, miután feladtuk vágyunkat is iránta, és végül már a szükségét sem érezzük. De amit akkor elérünk, az már nem is megismerés, legfeljebb az együttélés egy faja; ez is egyik megnyilvánulása a szerelemnek.