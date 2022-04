Samponszappant a fürdőszobákba!

Sokan, de persze nem elegen, döntenek a műanyag flakonos samponok helyett a szilárd samponok bolti vagy házilag készített verziója mellett. A szilárd samponok a folyékonyhoz hasonlóan habzóanyagot is tartalmaznak, csak kevesebb víz van bennük, a samponszappanok a szappanok rokonai inkább, lúgos kémhatásúak. Ezek a kis szappanok, ha boltban vesszük őket, jellemzően papírdobozban lapulnak, úgyhogy minden okunk megvan rá, hogy azt feltételezzük, használatukkal mi is teszünk egy kis lépést a bolygó megmentése felé. De valóban igaz ez?

A folyékony, hagyományos samponok összetevői között a leghangsúlyosabb a víz, a termék minimum háromnegyedét teszi ki. A másik általános adalékanyag a nátrium-lauril-szulfát (SLS) nevű vegyi anyag, ami segíti az olajok és a víz feloldódását. Fogkrémben, szappanokban, arclemosókban is megtaláljuk, ez felel a tisztítószer habzásáért is. Ezenkívül a samponokban vannak kókuszolaj-származékok, stabilizátorok, tartósítószerek, színezékek, illatanyagok. Magának a samponnak a legyártása (fűtés, áram) nagyobb mértékben járul hozzá a CO 2 -kibocsátáshoz, mint az összetevők gyártásából származó terhelés.

Tehát maga a sampon-előállítás is óriási terhelést jelent a környezetre, és akkor még az utóéletéről nem is beszéltünk. A sampon egyik fő összetevője a propanediol, amit például kukoricából lehet előállítani. Ez az anyag a csatornarendszerbe lejutva algák virágzását okozza, ami elpusztítja a vízi élővilágot, és a vadon élő állatokra is veszélyes méreganyagokat szabadít fel.

A flakonos sampon mikroműanyagai szintén leszivárognak vizeinkbe és tengereinkbe, ahol a halak szervezetébe kerülhetnek. Mivel a műanyag lebomlása rettenetesen sok időbe telik, aggodalomra ad okot, hogy a táplálékláncba kerülve hosszú ideig ott marad, és fajról fajra halad tovább.

Egy nemrégiben készült tanulmányban először találtak mikroműanyagot a lakosság vérmintáiban is. Jó, ha tudjuk, hogy a sejtjeinkre mérgező!

Ezzel szemben a szilárd sampon gyártása kevesebb vizet igényel, nem tartalmaz olyan káros összetevőket, mint a propanediol, és a használata is sokkal gazdaságosabb, akár háromszor tovább tart. De van egy másik aspektusa is ezeknek samponoknak, ugyanis előállításuk komoly környezetvédelmi költségekkel jár. Túlnyomó többségük kókuszolajat, pálmaolajat vagy ezek valamilyen származékát tartalmazza. A pálmaolaj kinyerése miatt óránként 300 focipályányi erdőterületet irtanak ki, és ha a tendencia folytatódik, 2032-re Indonézia esőerdőinek 98 százaléka eltűnik.

Léteznek ugyan fenntarthatóbb eljárással készült szilárd samponok is, például olívaolajjal, ricinusolajjal és más növényi olajokkal készülők, de ezek egyelőre kisebbségben vannak. Ugyanilyen problematikus a szilárd sampon illatosítására szolgáló illóolajok használata, amik hozzájárulhatnak bizonyos vízi ökoszisztémák szennyezéséhez. Tehát a szilárd samponok sem tökéletesek, de otthonunk ökológiai lábnyomának csökkentésére még így is alkalmasak, és mindenképp környezetkímélőbb verziót jelentenek, mint a műanyag flakonos samponok. Ha belevágnánk a gyártásába, a neten rengeteg receptet találunk, amelyek segítségével megalkothatjuk a hajunknak, illatpreferenciáinknak legmegfelelőbb és igazán ökotudatos samponszappant.

(bbc)

(Borítókép: Shutterstock)

