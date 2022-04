A szürke gerle mindig hazatalál, de hogyan?

Ha a galambokra gondolunk, nem igazán jövünk tűzbe, hiszen csak egy átlagos, gyakori és a piszkítása miatt inkább idegesítő állatra asszociálunk. Pedig a galamb ennél sokkal több, nézzünk be a szürke kép mögé!

Gerle-múlt

A galambok a legrégebb óta háziasított madaraink, évezredek óta tartják őket az emberek vacsorafalatokként, üzenetküldésre vagy szórakozásra. Emlékszünk még Jim Jarmusch Szellemkutya című filmjére, amiben a szamuráj Forest Whitaker az ázsiai kultúrában lelket, halált, szerencsétlenséget szimbolizáló galambokat tenyészt, és rajtuk keresztül kommunikál munkaadójával?

Üzenettovábbító képességeikre azonban már az ókori egyiptomiak és rómaiak is támaszkodtak, sőt, Rómában sokan mániákusan szerették a gerléket. A háztetőkön komplett városokat építettek nekik és nemesi származásukat kutatták.

1844-ig, a távíró feltalálásig a galambok voltak az elsőrangú postások, mert nagy távolságokon (akár 1600 kilométeren) verhetetlenül gyorsan (144 km/óra) repültek és mindig hazatértek. Nem csoda, hogy az első világháborúban is ők voltak a láthatatlan üzenetküldők, akiket akár egy táskából is lehetett indítani és nehezen lehetett becélozni. Franciaországban, sosem lehet tudni alapon, a hadseregnek a mai napig van galambtenyésztő egysége.

A 2. világháború után az angol munkásosztály kedvelt szórakozása volt a galambverseny, sőt, otthon is szívesen tartották a tubit, mert kis helyet foglalt el, olcsó, de vicces szórakozást jelentett. Ma Kínában és Irakban népszerű a galamb-tartás és verseny: jó áron megveszik Angliában vagy Belgiumban és nagyokat kaszálnak velük a versenyeken. Egy jobb gerléért akár 93 000 dollárt is adnak. Az értékesség persze magával vonta a galamb-bűntetteket is: próbálták megbundázni a versenyeket vagy ellopni az aranyat érő gerléket.

Tubica-honvágy?

A hímeket területi ösztöneik vezérlik, a nőstények a fiókák miatt sietnek vissza a galambdúcba. Mindez azonban nem magyarázza kiváló tájékozódási képességüket, ami máig vita tárgyát képezi a tudományos világban. Sok elméletet kidolgoztak – majd cáfoltak is.

Más állatfajokhoz, például a lazachoz, a vörösbegyhez és az angolnához hasonlóan a galambok is képesek érzékelni a Föld mágneses terét. A kutatók kísérleteikben a galambok hátára mágnest erősítettek, és ezzel teljesen összezavarták a madarak tájékozódó képességét, főleg éjszaka vagy borús időben. Egy másik meglepő felfedezés volt, hogy a galambok koponyája magnetitet és maghemitet, vas-oxid féléket tárol: egy német kutatócsoport találta meg a galambok csőrét borító bőr idegvégződéseiben ezeket a vas-oxid részecskéket. Ez a szerv tehát segítene a Föld mágneses mezejének kódolásában, de akkor mivel magyarázható, hogy a madarak jó időben még a hátukra helyezett mágnesekkel is képesek visszatalálni a dúcaikba? A további kutatások azt mutatták, hogy ezek a részecskék inkább elsősorban a vas tárolására szolgálnak a szervezetben és a tubik immunrendszerét támogatják.

Vasgalamb

2021-ben a kutatók mágneses mikroszkóp segítségével tanulmányozták a galambok belső fülében található vasrészecskéket, vajon ezek a mágnes érzékelők-e. De mágneses tulajdonságaik nem bizonyultak elég erősnek ahhoz, hogy receptorként szolgáljanak - írta a The Conversation.

Egy másik elmélet azt sugallja, hogy a galambok retináján kriptokróm 4 fehérje található, ami elektromos jelet állít elő, hogy a mágneses tér erősségének megfelelően változzon. Más kutatások azonban azt bizonyították be, hogy a belső fülükhöz kapcsolódó sejtek mágneses tér jelenlétében aktiválódnak.

Infrahang vagy nózi

Jon Hagstrum geofizikus elmélete szerint a galambok hallják az infrahangot, ha a légköri viszonyok megfelelőek, és ez lehetővé teszi számukra, hogy feltérképezzék a környezetet. Hagstrum 984 galambot engedett szabadon, és észrevette, hogy a galambok elvesztek, amikor az infrahang iránya valami miatt eltért (például a szél miatt).

Olasz és új-zélandi kutatók a galambok szaglásával kísérleteztek: egyes galamboknak levágták a szaglóidegét, másoknak a trigeminus idegét (ez a mágneses tér érzékeléséhez kapcsolódik). A szaglásukat vesztett madarak nem találtak haza, de a trigeminus-t elvesztők 24 órán belül otthon voltak.

A galambok vizuális jeleket is használhatnak a tájékozódáshoz, és képesek lehetnek felismerni útjukat a nap helyzete és beesési szöge alapján.

Jelenleg a felsorolt elméletek egyike sem képes önmagában megmagyarázni a galambok csodálatos hazatalálásait, de talán ezek kombinációja a válasz – vagy valami egészen más. Tudja a galamb!

(Borítókép: Galambokat etető férfi a milánói dóm előtt 2020. március 10-én. Fotó: MTI/EPA/ANSA/Marco Ottico)

