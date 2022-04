Iskolatévé: Összehasonlító verselemzés a magyarérettségin

Szecsődi Tamás Leó ezúttal összehasonlító verselemzésből tartott előadást az Indexen. Az írásbeli érettségi két és fél órás szövegalkotási feladatának egyik része ugyanis mindig két mű összevetéséből áll, melyek általában lírai alkotások, formájukat tekintve pedig versek.

Az oktató kiemelte, hogy az összehasonlító elemzésnél nagyon fontos, hogyan építjük fel a szövegünket, illetve hogy tiszta legyen az összevetés logikája. Hogy mindenkinek érthető legyen, miről is van szó, mindezt két ország, Olaszország és Németország összehasonlításával szemléltette az oktató, az összehasonlítás módszerét magyarázva, amely az alábbi lépésekből áll:

Szempontokat keresünk az összevetéshez. Az adott szempontok alapján megnézzük a hasonlóságokat. Az adott szempontok alapján megnézzük a különbségeket.

Az általános felvezető után a Szent István Gimnázium tanára az alábbi versekkel foglalkozott az előadásában:

Petőfi Sándor: Az alföld

József Attila: Elégia

Elsőként tematikus szempontok alapján vetette össze a fenti műveket. Mindkét vers tartalmaz tájleírást, melyeket nemcsak a helyszín tekintetében vizsgált, hanem azt is megnézte, hogy vajon miért választ egy költő témának egy tájat. Sorra vette az emblematikus magyar tájakat, amelyekkel az irodalom is foglalkozott, majd megnézte az adott versekben ábrázolt helyszínek jellemzőit. Ezt követően megvizsgálta az összekapcsolódó motívumokat, illetve azt, hogy ki beszél a versekben, majd a tematikus szempontokhoz kapcsolódóan a nem tájleíró részekkel is foglalkozott. Végül a társadalmi szerepvállalás, a politikai állásfoglalás, illetve a vers stílusának és formájának vizsgálata következett, beleértve az ezekben használt költői eszközöket.

Szecsődi tanár úrral még egy alkalommal találkozhatnak a tanulók az Iskolatévé-sorozatban, amikor is az írásbeli érettségi első feladatlapján megy végig majd, a szövegértési feladatokhoz, illetve az úgynevezett rövid szövegalkotáshoz, az érveléshez és a gyakorlati szövegtípusokhoz segítséget adva.