Ott vagyunk már? Merre haladnak az internet ölelő és szorító csápjai?

Nikola Tesla még 1926-ban azt jósolta, hogy az egész világ egyetlen nagy „aggyá” fog összeállni, képesek leszünk távolságtól függetlenül azonnal kommunikálni egymással, és az eszköz, amivel erre rákapcsolódhatunk, el fog férni a mellényzsebünkben.

Tesláról már a maga idejében is azt gondolták, hogy a földönkívüliektől kapja ötleteit, pár évtized távlatából visszaolvasva az interjúit, már biztosak voltak benne, hogy látta a jövőt. Ezt a teóriát akár ez a fent olvasott víziója is erősítheti. Amennyiben ezt az agyat az internettel azonosítjuk, azt érdemes megvizsgálnunk, hogy létrejötte valóban segíti az emberek közötti kommunikációt, vagy inkább egy hatalmas zajt generált, amiben már tájékozódni is lehetetlen.

Ezt az internetet akartuk?

Ezt a kérdést járja körbe Nagy Ildi és Baranyi Marci a Brain Bar és az Index közös podcastműsorában, ahol nem csak az évtizedekkel ezelőtti ígéret beteljesülését vizsgálják a ma ismert internet képével összemérve, hanem Tófalvy Tamás médiakutatóval azt is megnézik, milyen irányban haladhat tovább a fejlődése.

Mi vár ránk a Metaverzumban? Akarjuk olyan eszközökkel kiterjeszteni a valóságunkat, amiktől a gyomrunk olyan állapotba kerül, mintha tengeribetegséggel utaztunk volna át három óceánon? Akarnak egyáltalán belépni majd az emberek ebbe a világba? Ha eljön az az idő, hogy modern, finomhangolt eszközökön keresztül szemléljük a világunkat, eljöhet az az idő is, amikor ez unalmassá válik?

Mit csinálnánk, ha nem lenne internet?

A műsorvezetők és a meghívott szakértő ezen is elmereng. Vajon fociznánk és virágot szednénk, vagy más eszközökkel pótolnánk a folyamatos kommunikáció hiányát? Csőpostákon és távíró irodákban élnénk az életünket? Vagy az internet létrejötte determinálva volt?

