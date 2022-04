Iskolatévé: Ugorjon egy szintet történelemből!

Jánosi Valéria, a Töri Suli alapítója érkezett az Iskolatévé mai adásába, hogy adjon néhány tippet az érettségire készülő diákoknak. Az oktató picit tovább ment annál, mint amire középszinten szükség van, hogy egy kis támogatást nyújtson az emelt szintű érettségire készülőknek is, amelynek a komplex esszé, illetve az összehasonlító komplex esszé feladatait magyarázta el.

Egy korszakokon átívelő szöveg megírását hozva fel példaként Jánosi Valéria először sorra vette, milyen szempontok alapján értékelik a megoldásokat. Kiemelte, mennyire fontos a szöveg megértése, a tér-idő meghatározás, a kommunikáció és a szaknyelv alkalmazása, ezen belül az általános és konkrét témához kapcsolódó fogalmak használata, és az is, hogy ne legyenek a szövegben helyesírási és nyelvhelyességi hibák, mert azokért bizony levonhatnak pontokat. Az ismeretszerzést, illetve a források használatát, valamint a következtetések levonását is figyelik, továbbá az eseményeket alakító tényezők összeszedését is pontozzák.

Az összehasonlító komplex esszére is hozott egy példát Jánosi Valéria. Ennél a feladatnál is ugyanazokra a szempontokra hívta fel a figyelmet, részletesen elmagyarázva, mik lehetnek a vizsga buktatói.