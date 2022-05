Áramos sapka javítja az agyi aktivitást

Az Albertai Egyetem kutatócsoportja Esther Kim professzor vezetésével fejlesztette ki az apró elektródákkal ellátott sisakot, amit 10-20 percig kell a fejre tenni, hogy javítsa a koncentrációt, a memóriát és számos egyéb kognitív képességet – írja a Technology.

Az előzetes feltételezések szerint az eljárás a komoly összpontosítást igénylő szakmák űzőinek is segíthet a fókuszálásban, és a demenciában, afáziában, stroke-ban szenvedőknek is javíthat az állapotán.

A Transzkraniális egyenáramú stimuláció (TMS) elve nem új, már 1986 óta kísérleteznek az agykéreg külső elektromos ingerlésével stroke, Parkinson-kór vagy gerincvelő sérülések utáni állapotoknál. De stimulációs sapka eddig nem volt. A fekete, szövetbukósisakra emlékeztető fejfedőből drótok vezetnek ki, ezek egy-két milliamper közötti alacsony áramot juttatnak a koponya külső felületéhez. Érzetre kis szúráshoz hasonlítható, a kísérleti alanyok szerint a fájdalom mértéke a tetoválásra emlékeztető .

A mélyagyi stimuláció érdekében korábbi eljárások során beültetést alkalmaztak: elektródákat ültettek az agyba, amik a mellkasban lévő pacemakerszerű eszközhöz kapcsolódtak - elsősorban a Parkinson-kór tüneteinek enyhítésére. Ez azonban komoly, kockázatokkal is járó fizikai beavatkozás. A TMS-sapka nem invazív, és egy ápolónő is csatlakoztathatja az eszközt.

Az agyi stimuláció a neuronokat pörgeti fel és fokozza a véráramlást, ez pedig a kognitív képességek javulásához vezet.

Mivel fő a biztonság, a kutatók nem mindenkinél alkalmazzák a kezelést, kizárták például a görcsrohamokkal küzdőket. A kezelés egészséges felnőtteknél biztonságosan alkalmazható teljesítmény növelés céljából is, a kutatók szerint a hadsereg pilótái vagy az olimpikonok nagy hasznát vehetik.

Egy új tanulmány szerint 18 és 36 év közötti egészséges fiatal felnőttek már egyszeri elektromos agyi stimuláció után is jelentős javulást értek el a kognitív képességek terén és a vér oxigénellátása is javult az agy bizonyos régióiban. Egy kezelés hatása 10 perctől akár egy óráig is kitart, de az ismétlés javítja a hatásfokot.

