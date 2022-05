Kína felfedte, milyen súlyos a koronavírus azoknak, akik kijöttek a kórházból

A tanulmány 1200, kórházban ápolt koronavírusos páciens állapotát mérte fel, és kiderült, hogy egészségi állapotuk és életminőségük is rosszabb, mint általában a lakosságé.

A Kína–Japán Barátság Kórház, a kínai Orvosi Tudományok Akadémiája, a pekingi Unió Orvosi Főiskola és a pekingi Csinghua Orvosi Egyetem tudósai a vuhani Csinjintan Kórházban 2020. január 7-e és május 29-e között koronavírus miatt kezelt pácienseket vizsgálták a fertőzés után hat hónappal, egy évvel és két évvel.

A hosszú Covid tünetei

A betegek átlagéletkora 57 év volt a kórházból való elbocsátáskor. A kutatók hatperces gyaloglással, laboratóriumi vizsgálatokkal és kérdőívekkel mérték fel a résztvevők állapotát, kérdezték ki őket esetleges tüneteikről. Azt is megkérdezték, hogy visszatértek-e a munkába, és szorultak-e egészségügyi ellátásra a kórházból való elbocsátásuk után – írja az MTI.

A tanulmány szerint a megbetegedés után fél évvel 68 százalékuknak még legalább egy hosszú Covidra jellemző tünete volt, a fertőzés után két évvel 55 százalékuk számolt be a következő tünetekről:

fáradtság,

izomgyengeség,

alvászavarok,

ízületi fájdalom,

szívdobogás,

szédülés,

fejfájás,

szorongás vagy depresszió.

A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy a Covid–19-ből felgyógyulók bizonyos hányadának több mint két év kell a teljes felépüléshez.

A szerzők ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy azoknál, akik nem vettek részt a vizsgálatban, esetleg kevesebb tünet jelentkezhetett, mint azoknál, akik részt vettek, és emiatt esetleg túlbecsülhették a hosszú Covid–19 tüneteinek előfordulási gyakoriságát.

A tanulmány szerzője, Cao Ping, a Kína–Japán Barátság Kórház kutatója szerint azonban

egyértelműen szükség van arra, hogy folyamatos támogatást nyújtsanak a Covid–19-en átesett emberek jelentős részének.

Korábban még csak egy évről volt szó, hogy a fertőzés után is koronavírus-tüneteket észleltek egy előző vizsgálat betegei, és akkor is több mint a felének voltak panaszai a felgyógyulás után egy évvel később is.

A jelenlegi koronavírus-helyzet kedvező tendenciát mutat világszerte, ugyanis csökken az új fertőzések és halálozások száma.