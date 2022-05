A TikTok megmondta, hogy miért ne ágyazzunk be

Egy új TikTok-poszt felkavarta a fiatalok körében népszerű alkalmazás állóvizét. Egy, már hárommillió megtekintésnél járó bejegyzés szerint a beágyazás káros, és anya mindig tévedett, amikor a rend nevében követelte az ágynemű eltüntetését – írta a Guardian.

Anarchiával a láthatatlan ellenség ellen

Ha minden reggel bevetjük az ágyat, nedves, ezért ideális élőhelyet teremtünk a poratkáknak. Ha nem csinálunk rendet és nem fedjük le az ágyneműt, az atkák száma csökkenni fog. De miért vállaljuk a rumlit, a káoszt? Azért, mert a poratka egy láthatatlan, de veszélyes ellenség. Az egyik legerősebb allergén anyag beltérben a házipor, amely tele van a háziporatkák székletszemcséivel. A miniatűr, de érdekes ízlésű állat elhalt emberi bőrrel táplálkozik, és allergéneket termel, amelyeket alvás közben belélegzünk. A londoni székhelyű Kingston Egyetem kutatói azt találták, hogy az atkák meleg, nedves környezetben fejlődnek, de száraz miliőben elpusztulnak.

Az atkák csak úgy tudnak életben maradni, ha a testük külső részén lévő kis mirigyek segítségével vizet vesznek fel a légkörből. Ha vetetlenül hagyjuk az ágyat, nem lesz nedvesség a huzat alatt, az atkák kiszáradnak és elpusztulnak

– mondta Stephen Pretlove kutató a vizsgálati eredményekről. Vannak olyan szakértők, például a Brit Allergia- és Klinikai Immunológiai Társaság egykori elnöke, akik nem értenek ezzel egyet, mert az otthonok elég nedvesek ahhoz, hogy a poratkák elszaporodjanak, nem kell ehhez rendetlenséget csinálni.

Atkaháború

Ha nem vállaljuk a vetetlen ágyak látványát, máshogy is felvehetjük a harcot az atkák ellen, például a páratartalom mérséklésével. Ha ezt sikerül ötven százalék alá csökkenteni – ideális esetben 35-40 százalék közé –, elpusztulhat az atkapopuláció nagy része. Érdemes páratartalom-mérőt és páramentesítőt használni.

Sikerrel nyerhetjük meg az atkaháborút, ha veszünk egy porálló allergén huzatot az ágyneműre, vagy havonta egyszer nagyon forró vízben kimossuk az ágy kellékeit – a huzatokat, lepedőket, takarókat. A porszívózás is egyfajta harcmodor, segíthet az allergén atkaszéklet egy részének eltávolításában, de az is fontos, hogy háziállataink is a mi sorainkban harcoljanak. Ne engedjük őket a hálószoba közelébe! És ha tudjuk, kerüljük a szőnyegborítást az ágy mellett (falon, földön). Ha klíma van a hálószobában, szereljük fel szűrővel. De jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy az atkaharc nem lehet ad acta (lezárt ügy), csak ha állandóan résen vagyunk!

A poratkák átkai

Mikroszkopikus méretű bőrük és ürülékük a házipor egyik fő alkotóeleme, amely az emberek ötven százalékánál allergiás reakciókat válthat ki. Van genetikai hajlam a poratka-allergiára, de sok allergiához hasonlóan idővel ez is kialakulhat. Az allergia és az asztma mellett a poratkák orrpolipot is okozhat.

Allergénjei a székletszemcsékben és testtörmelékeiben vannak. Ürülékének fehérjéi antitesteket termelnek, amelyek hisztamin felszabadulását idézik elő. Ez vezet orrduguláshoz és a felső légutak irritációjához.

Ugyan ezek a parányi élősködők nem harapnak, nem csípnek, az általuk kiváltott betegségek nagyon súlyosak is lehetnek. Tehát a sok tüsszentés és könnyezés nem csípés következménye, hanem az ürülékükkel teli, párnába fúrt fejünk miatt van. Nagyon megnyugtató.

Atkaadatok

Egy ember elhalt bőrrészecskéi (hetente átlagosan tíz gramm) egymillió poratka táplálékát jelentik. Egy átlagos embernek akár 1,5 millió poratka is lehet az ágyában, és súlyuk kétszeresét is kitermelik székletükben.

Egy négyzetméternyi szőnyegen közel százezer atka tanyázhat, és közülük akár csak egy is naponta körülbelül húsz gramm ürüléket termel. Az ágyakban él a lakás poratkáinak egyharmada, egy régi matrac belsejében százezer–tízmillió atka lehet. Egy kétéves párna súlyának tíz százaléka elpusztult atkákból és ürülékükből állhat.

Becslések szerint a poratka a felelős az asztmás megbetegedések ötven-nyolcvan százalékáért, valamint számtalan ekcéma, szénanátha és más allergiás megbetegedésért. A tünetek általában légúti jellegűek, de a kiütések és a fejfájás, a fáradtság és a depresszió sem kizárható szimptóma.

A házi poratkák jelenléte mikroszkóppal igazolható, amihez matracokról, heverőkről vagy szőnyegekről kell mintát venni. De az igazság az, hogy felesleges vizsgálódni: minden lakásban van poratka, a kérdés csak az, hogy hajlandók vagyunk-e felvenni vele a harcot. Mert minden poratka allergiakiváltó, de nem mindenki allergiás a poratkára.

(Borítókép: Jeff J Mitchell / Getty Images)