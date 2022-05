Ha megmossuk a fogunkat, tiszta lesz a lelkünk

A legtöbb ember számára a higiénia a tisztálkodással egyenlő, de itt van a mentális higiénia is, ami az elme kisöprését jelenti.

A pszichológusok szerint ha naponta negyedórát mentális higiéniánkra is áldozunk, jobb lesz a hangulatunk, kiegyensúlyozottabbak a kapcsolataink, mélyebben tudunk majd koncentrálni, és kreativitásunk is fokozódik.

A mentális egészség napi karbantartásának a koncepciója 1909-ig nyúlik vissza, amikor az egykori pszichiátriai beteg, Clifford Whittingham Beers megalapította a Mentálhigiénés Nemzeti Bizottságot, amelynek célja a lelki betegségek pozitív viselkedéseken keresztül történő megelőzése. Beers depresszióban és paranoiában szenvedett, ezért elmegyógyintézetbe zárták, ahol olyan borzalmas bánásmódban részesült, hogy elhatározta, megreformálja a pszichés betegek kezelésének módszerét. Ebből nőtt ki a mentálhigiénia tudománya.

Van, aki lelki egyensúlya megőrzése miatt reggelente meditál, nyújt, sétál, jógázik, de szinte bármilyen ellazult tevékenységgel célt érhetünk, ha összpontosítunk is rá. Akár a fogmosás is lehet nem csupán fog-, de lélektisztító is, ha odafigyelünk rá, és nem automata módon végezzük.

Elmezavar

Az amerikai felnőttek ébren töltött óráik csaknem felét bizonyos elmezavarban töltik, vagyis szórakozottak, és figyelmüket valami másra összpontosítják, mint ami a feladatuk lenne. De egy kutatás szerint ha az ember odafigyel egy adott (akár egyszerű, ismétlődő) feladatra, akkor boldognak érzi magát.

Ez az oka annak, hogy a napi rutinokra való odafigyelés olyan nagy hatást érhet el, különösen az elfoglalt, nagy teljesítményt elérő emberek számára. Mindannyian nagy dolgokat akarunk elérni, de ironikus módon a legkisebb dolgokra való odafigyelés segíthet ebben

– mondta Hui Qi Tong, a Stanford Medicine pszichiátriai és viselkedéstudományi klinikai docense, aki szerint ha összpontosítunk, és elménk összeszedett, akkor kreatívabbak és produktívabbak lehetünk, és jobb kapcsolatokat ápolhatunk másokkal.

Tong azt javasolja, hogy mindennap egy koncentrált tevékenységgel kezdjük a napot.

A fogmosás a Tong tanfolyamain részt vevők egyik legnépszerűbb választása: a tevékenység közben a fogmosással kapcsolatos érzékszervi élményekre kell koncentrálni. Érezni kell a sörtéket az ínyen és a fogakon, figyelni a víz hőmérsékletét és a fogkrém ízét, és tudatosítani, hogy mit csinál a tétlen kéz.

Az egyik nagyszerű dolog ebben az éberségi gyakorlatban – mondta Tong –, hogy nem igényel többletidőt, ugyanazt a két percet fogmosással tölti az ember, de közben elmélyültté válik az elméje. És ez bármilyen napi rutintevékenységre igaz lehet.

Nehéz figyelni

Egyszerűnek tűnhet, de a folyamatos figyelem elérése hihetetlenül nehéz, főleg, ha sok eszköz és zavaró tényező verseng a figyelmünkért. És az ember figyelmi kapacitása évről évre csökken: egy, a Microsoft megbízásából készült 2015-ös tanulmány kimutatta, hogy az átlagos emberi figyelemidő a 2002-es 12 másodpercről 2015-re nyolc másodpercre csökkent. De szerencsére az agy hihetetlenül alkalmazkodóképes.

A neuroplaszticitás azt jelenti, hogy idegrendszerünk rugalmas, és képes megváltoztatni működését, sőt felépítését is. Vagyis ha ismételten csinálunk valamit (meditáció, zenélés, edzés), az idegrendszer ezek hatására képes megváltozni.

A koncentrált kikapcsolódás mindenkinek fontos lenne, és ha a triviális rutinokban el tudunk mélyülni, már nagy lépést tettünk lelki egészségünk megőrzéséért.

(Borítókép: Wolfram Steinberg/picture alliance via Getty Images)