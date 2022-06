Felfedezték a Föld legnagyobb növényét

Körülbelül 4500 évvel ezelőtt egyetlen mag, amely két különböző tengeri fűfajból származott, kedvező helyen fészkelte be magát valahol a ma Cápa-öböl néven ismert területen, Ausztrália nyugati partjainál.

A tudósok felfedezték, hogy az emberi kéz által viszonylag zavartalanul hagyott mag a Föld legnagyobb növényévé nőtte ki magát, amely mintegy kétszáz négyzetkilométert beborít.

A faj – a Posidonia australis, más néven rostgömbfű vagy szalagfű – általában Ausztrália déli partvidékeinél fordul elő.

A 200 négyzetkilométernyi rostgömbfű egyetlen csemetéből terjedt tovább

Amikor azonban a tudósok elkezdték keresni a rostgömbfű genetikai különbségeit az öbölben, rejtélyre bukkantak. Az egymástól 180 kilométerre fekvő helyekről vett minták azt mutatták, hogy a Posidonia australisnak nem több példánya, hanem egyetlen növénye terjedt.

Martin Breed, a Flinders Egyetem ökológusa értetlenül állt a jelenség előtt:

Teljesen tanácstalanok voltunk.

Jane Edgeloe, a Nyugat-Ausztráliai Egyetem (UWA) kutatója elmondta, hogy mintegy 18 ezer genetikai markert vizsgáltak meg, miközben olyan változásokat kerestek a fajban, amelyek segíthetnek kiválasztani a helyreállítási projektekben felhasználható példányokat. Ehelyett azonban azt találták, hogy ugyanaz a növény rizómák segítségével terjedt el, ugyanúgy, ahogyan egy gyep is terjedhet a széleiről futók kihajtásával.

Úgy tűnik, hogy a meglévő kétszáz négyzetkilométernyi rostgömbfű egyetlen, kolonizáló csemetéből terjedt tovább.

– mondta Jane Edgeloe.

Rétként terjed, egyre nagyobbra nő

A növény most rétként terjed, és élőhelyet biztosít a tengeri fajok hatalmas választékának, köztük teknősöknek, delfineknek, dugongoknak (tengeri tehénfajta), rákoknak és halaknak. A szalagfű rizómái évente akár 35 centimétert is nőhetnek, és ezt az ütemet alapul véve a Proceedings of the Royal Society B című folyóiratban közzétett kutatás szerzői úgy becsülik, hogy a növénynek legalább 4500 évre volt szüksége ahhoz, hogy ilyen nagy területen elterjedjen – írja a Guardian.

A növény hatalmas, sűrű réteket alakított ki. Szalagjai néhol csak 10 cm hosszúak, máshol viszont akár egy méter hosszúak is lehetnek. Magában a Cápa-öbölben a körülmények kihívást jelentenek. A növény megtalálta a módját, hogy túléljen olyan területeken is, ahol a sótartalom kétszerese az öböl más részeinek, és 15 fokos hideg és 30 fokos meleg vízben is jól érzi magát.

