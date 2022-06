Mindvégig rosszul csináltuk, ha ekkor reggelizik, több kilótól is megszabadulhat

A reggeli időpontjának megváltoztatása jelentheti a megoldást a fogyás elleni harcban, ugyanis a nap első étkezését későbbre tolva akár 11 kilótól is megszabadulhatunk – állítják a szakemberek, akik szerint a népszerű diétákat is kenterbe verheti a módszer.

A reggeli a nap legfontosabb étkezése, senki se vágjon neki a napnak éhgyomorral – hallhattuk gyakran az íratlan bölcsességet. A napindító étkezés fontosságának kérdésében talán nincs is vita, azonban kiderült, mégsem akkor a leghatásosabb, mint azt eddig gondoltuk.

A legtöbben munkába indulás előtt kapnak be pár falatot, reggel hat és kilenc óra között azonban a testünknek mégsem tesz ez minden esetben jót, ugyanis kiderült, az optimális időpont ennél jóval későbbi, ha pedig tartjuk magunkat ehhez, akár még könnyebben fogyhatunk is, mint valamely divatos diétával – írja a The Sun.

A King's College genetikai-epidemiológia professzora, Tim Spector szerint mivel az áltagember már meglehetősen későn, akár este 8-9 óra felé vacsorázik, ezért meglehetősen széles idősávban étkezik az ember egy nap, így a testnek sokkal kevesebb ideje van pihenni, mintha az étkezések közelebbi időpontban lennének egymáshoz.

Spector véleménye alapján emiatt a reggeli optimális időpontja néhány órával később lenne a legjobb a szervezet számára, hogy az előző esti utolsó étkezést követően meglegyen a minimum 14 órás pihenési idő.

Még mindig nagyon sokan vannak, akik sokkal korábban reggeliznek, annak ellenére is, hogy kezd áttolódni mindenfelé a táplálkozás az olyan országok kései étkezési szokásaihoz mérten, mint Spanyolország vagy Olaszország. Vannak olyanok is, akik szintén korán reggeliznek, de csak este kilenckor vacsoráznak, ami megnehezíti a szervezet opcionális pihenési idejének megvalósulását

– mondta Spector.

A professzor szerint ezt az időt úgy lehet a legjobban lerövidíteni, ha a reggeli időpontját későbbre toljuk, amely betartásával még fogyhatunk is.

Amennyiben az emberek átteszik reggel 8-ról 11 órára a reggeli időpontját, az hatékonyabb lehet, mint a legnépszerűbb diéták. Amennyiben valaki betartja azt, hogy az esti étkezéstől számítva 14 óráig nem eszik reggel az ember, akkor hónapok alatt akár 4-11 kilótól is megszabadulhat, hiszen a szervezetnek lesz ideje a pihenésre

– árulta el a professzor, aki hozzátette, a bélrendszerünkben jelenlévő mikróbáknak is sajátos ritmusuk van, ezért szükségük van a megfelelő pihenőidőre.

A módszer Spector szerint akkor is működik, ha valaki ragaszkodik a reggeli korai időpontjához, ebben az esetben azonban az utolsó étkezést is előrébb kell hozni, így például ha valaki reggel nyolckor eszik, az előző napi vacsorája ne legyen este 18 óránál később.

Egy nemrég publikált kutatás is inkább ezt a korábbi időpontot preferálja, a kutatók ugyanis akkor azt állapították meg, hogy a vacsora elhagyása, vagy annak korai elfogyasztása sokkal hatékonyabb, mintha a reggeli étkezést hagynánk el. Ez amiatt lehet, mert a vércukorszint szabályozása reggel történik meg, az anyagcserénk pedig az étkezéshez igazodik.

A King's Collage professzora hozzátette, a 14 órás böjt betartása sokkal hatékonyabb lehet, mint az olyan népszerű fogyókúrás módszerek, mint a 5:2-es diéta, amely során 5 napig azt és annyit eszik az ember amit csak akar, majd két napon keresztül mindössze 500 kalóriát visz be a szervezetébe. Egy kis napirend-módosítás azért mégiscsak jobban hangzik, nem?

(Borítókép: David Silverman/Getty Images)