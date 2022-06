Egy új tanulmány szerint a politikusok tovább élnek, mint az átlagemberek

Egy új tanulmány szerint a politikusok tovább élnek, mint a többi ember – olvashatjuk az Oxfordi Egyetem hírei között. Tizenegy ország és több mint 57 500 politikus adatai alapján vonták le ezt a következtetést. Bizonyos országokban ez a túlélési előny az elmúlt 150 év legmagasabb szintjén van, ráadásul a 45 éves korban várható élettartam körülbelül hét évvel magasabb a politikusoknál, mint a többi foglalkozást űzőnél.

Társadalmi szakadék

Az egyébként is meglévő és állandóan növekvő társadalmi egyenlőtlenségeket a Covid–19-járvány tovább fokozta. A legfrissebb adatok szerint Anglia legrászorulóbb férfiai 10 évvel rövidebb ideig élnek, mint a módosabbak.

Ezek az adatok motiválták az Oxford Population Health új tanulmányát, amely 11 gazdag ország (Ausztrália, Ausztria, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Új-Zéland, Svájc, Egyesült Királyság és az Egyesült Államok) adataira támaszkodva azt vizsgálja, a magasabb státuszú foglalkozások, például a politikusoké, korrelálnak-e a jobb egészséggel, hosszabb élettartammal. Az eredményeket a European Journal of Epidemiology című folyóiratban tették közzé.

Átfogó vizsgálat

Az egyes országokra vonatkozóan 1945 és 2014 közötti adatokat vizsgáltak, 57 561 politikusról. A kutatók összehasonlították a politikusok körében évente bekövetkezett halálozások számát a lakossági halálozási arányok számával. Azt is kiszámították, hogy milyen különbség van a 45 éves korban várható élettartam terén. A következtetések szerint a 19. század végén és a 20. század elején a két csoport halálozási aránya hasonló volt. A 20. század során azonban a halálozási arányok közötti különbségek jelentősen nőni kezdtek, a politikusok egyre hosszabb életre számíthattak – szemben a lakosság többi tagjával .

De az országok között is voltak eltérések: Olaszországban a lakosság egy átlagos tagja 2,2-szer nagyobb valószínűséggel halt meg a következő éven belül, mint egy azonos korú és nemű politikus, eközben Új-Zélandon csak 1,2-szeres az esélye annak, hogy a következő éven belül meghal. Jelenleg a várható élettartam közötti különbségek a svájci 3 évtől az amerikai 7 évig terjednek.

Miért élnek tovább?

Egyesek egyből arra gondolhatnak, hogy a magasabb jövedelmük hosszabbítja meg az életüket, de a kutatók szerint ez csak egy ok a sok közül. A jövedelmi egyenlőtlenség a nyolcvanas években kezdett növekedni, de a várható élettartam különbségei jóval korábban, a negyvenes évek előtt kezdtek megjelenni. És az is igaz, hogy az egészségügyi ellátás színvonalának különbségei is érezhetők politikusok és civilek között, továbbá az étrend és a káros szokások meglétét is figyelembe kell venni.

Vannak tipikus politikusbetegségek ( szív- és érrendszeri rendellenességek, ez volt Churchillnek és Rooseveltnek is), AMELYEK gyógyítását viszont ők gyorsabban és magasabb szinten érik el.

De az is elképzelhető, hogy az új kampánymódszerek bevezetése (televíziózás, közösségi média) megváltoztatta a politikai pályát választók személyiségének típusát, és ez is hathat a várható élettartamra. A kutatók hozzáteszik: mivel a tanulmány a magas jövedelmű országokra összpontosított, előfordulhat, hogy az eredmények nem általánosíthatók az alacsony és közepes jövedelmű országokra.

Dr. Laurence Roope, a tanulmány társszerzője elmondta:

Az eredmények azt mutatják, hogy a politikusok túlélési előnye ma sokkal magasabb, mint a 20. század első felében.

Philip Clarke, az Oxford Population Health professzora és a tanulmány egyik vezető szerzője hozzátette: nagy kihívás, hogy csökkentsék a szakadékot a lakosság várható élettartama és az elit csoportok halandósági adatai között.

(Borítókép: Dan Kitwood / Getty Images)