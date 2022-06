Tizenöt másodperc alatt végez ezzel a vírussal a magyar ellenszer

Egy magyar kutatók által kifejlesztett és most tesztelt védőszer pillanatok alatt semlegesíti a vírusokat azokon az eszközökön, amelyek fertőzött paradicsommal és paprikával érintkeznek. A már Magyarországon is azonosított ToBRFV, más néven Jordán-vírus rendkívül könnyen és gyorsan terjed, és akár a termés háromnegyedét is tönkreteheti. Vizsgálatok azt mutatják, hogy az ellenszer hatékonyan megakadályozza a kórokozó további terjedését.