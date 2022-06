Új-régi felfedezés: a vizeletalapú műtrágya

Bármennyire idegenkedünk is tőle, a vizelet műtrágyaként való hasznosítása kézenfekvő és hasznos, mert tele van jó tápanyagokkal, amelyek elősegítik a növények növekedését – írja a ScienceAlert.

Sajnos ma nem mindenki fér hozzá a műtrágyákhoz, a növekvő árak miatt pedig lassan már azok sem engedhetik meg maguknak, akik hozzáférnének. Ez a helyzet az afrikai Niger bizonyos régióiban is, ahol a gazdálkodóknak nemcsak az árakkal, hanem a nehéz időjárási körülményekkel is fel kell venniük a harcot.

A Niger Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóintézet dolgozói a megoldást keresve leltek rá az ősi módszerre, az emberivizelet-alapú műtrágyára. Az ebben természetesen jelen lévő foszfor, kálium és nitrogén köztudottan jót tesz a növényeknek, de a termésnövekedés még a kutatókat is meglepte.

Az előkészítés során a vizeletet 24 °C alatt, kannákban tárolták közel három hónapig, ami alatt a legellenállóbb kórokozók is elpusztultak. Ezután a gazdálkodónőket (Nigerben főleg nők dolgoznak a mezőgazdaságban) rávették, hogy három évig használják kísérleti jelleggel a vizeletalapú műtrágyát. A kutatók egy olyan gazdálkodó csoportot is vizsgáltak, akik állati trágyával keverték a vizeletműtrágyát, és volt teljesen trágyamentes csoport is – az összehasonlítás miatt. 2014 és 2016 között közel 681 vizsgálatot végeztek, amelyekből kiderült, hogy

a vizeletalapú természetes műtrágya átlagosan 30 százalékos termésnövekedést hozott.

A különbség olyan szignifikánsnak bizonyult, hogy a régióban a gazdálkodók nagy része át is tért erre a műtrágyára.

Amellett, hogy jó megoldást jelentenek a száraz vidékeken élő gazdálkodóknak, az egész világon praktikus lenne a vizeletbázisú műtrágya használata, mert fenntartható és csökkenti a fosszilis energia fogyasztását is.

