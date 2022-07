Új, stroke utáni rehabilitációs eljárással kísérleteznek Ausztráliában

Ruth Barker, az ausztrál James Cook Egyetem professzora a stroke utáni rehabilitációs módszereket kutatja. Mivel a betegséget követő végtagbénulások és a nyelvi funkciók elvesztése (afázia például) gyakran tartósan fennmaradnak, olyan új terápiás eljárások kikísérletezésén dolgoznak, amelyek ezeket a területeket együtt erősítenék – írja az Egyetem honlapja.

Az agyban a nyelvi működésre, valamint a kar- és kézműködésre használt területek szorosan egymás mellett helyezkednek el, így ha együtt edzzük ezeket az agyterületeket, jobb eredményeket érhetünk el.

– mondta dr. Barker.

Az UPLIFT (UPper limb and Language Impairment and Functional Training) elnevezésű program a stroke utáni végtagok és nyelvi funkciók agyközpontjait célozza meg. Baker és munkatársai azon dolgoznak, hogy tökéletesítsék az edzések hatékonyságát a regenerálódás maximalizálása érdekében, ehhez ismerniük kell a tréning legcélravezetőbb mennyiségét és a legjobb módszert is.

A kutatók olyan embereket toboroznak, akik 3–24 hónapja estek át stroke-on, és végtagbénulási vagy nyelvi problémákkal küzdenek. 160 résztvevőt vontak be a kísérletbe Townsville-ből, Brisbane-ből, Perthből és Melbourne-ből.

A teszten való részvétel 2 vagy 4 órát vesz igénybe, heti 5 napon keresztül 4 hétig, ami otthon is történhet távegészségügyi kontroll alatt, vagy a klinikán.

Dr. Barker elmondta, hogy a rehabilitációs munkát fizioterapeuták, foglalkozási terapeuták, beszédterapeuták és asszisztensek segítik. A 18 hónapig tartó kísérlet júniusban indult.

(Borítókép: BSIP / Education Images / Universal Images Group / Getty Images)