A délnyugat-nigériai Ondo államban a rendőrségnek sikerült kiszabadítania 77 embert, akiket hónapok óta tartottak bezárva. A rendőröket egy anya bejelentése vezette nyomra, aki eltűnt gyerekeit kereste és David Anifowoshe-t, a pünkösdista kisegyház, a Teljes Bibliában Hívők lelkészét gyanúsította.

A rendőrség szerint Krisztus áprilisi visszatérését várták – írja a BBC. A gyerekek közül (a legfiatalabb 8 éves volt) sokan az iskolát is abbahagyták, hogy szemtanúi legyenek a csodának.

A nyomozás első információi szerint Josiah Peter Asumosa, a gyülekezet segédlelkésze meggyőzte a híveket arról, hogy Krisztus eljövetele áprilisban lesz, majd módosított, hogy az esemény inkább 2022 szeptemberében fog megtörténni.

Az egyik apa, akinek a gyerekét is bezárták, elmondta, hogy hiába próbálkozott, nem engedték be a templomba, nem tudta kiszabadítani a gyereket és a gyülekezeti tagok senkit nem engedtek be, szabályosan rájuk támadtak – írja a Sky News. A lelkészt és segítőjét letartóztatták, és a nyomozók most bizonyítékokat keresnek arra vonatkozólag, hogy az embereket akaratuk ellenére tartották bezárva.

Amikor a hatóságok megérkeztek, az egyház néhány tagja nem volt hajlandó elhagyni a templom pincéjét és sértegették, becsmérelték a gyerekekért aggódó szülőket. A hívek a kihallgatások alatt azt mondták, hogy a vasárnapi istentisztelet után maguktól mentek le a templom pincéjébe, egy helyi ifjúsági csoport vezetője szerint voltak olyanok, akik tavaly augusztus óta tartózkodtak a templom alagsorában, mások januárban költöztek le.

Amikor letartóztatták őket, a pásztorok azt tanácsolták a nyáj tagjainak, hogy „maradjanak helyben”, hogy megvárják Jézus érkezését – aki állításuk szerint magával viszi őket a mennyországba.

Nigéria nagyon vallásos ország, és nem ez volt az első alkalom, hogy a hatóságoknak be kellett avatkoznia egy egyház dolgaiba úgy, hogy kiszabadítják az erőszakkal elzárt híveket. 2019 novemberében például tizenöt, 19 és 50 év közötti férfit és nőt sikerült felkutatniuk, akiket egy lagosi templomban tartottak leláncolva – néhányuk 5 éve sínylődött már ott. Őket családtagjaik vitték oda, hogy a lelkész segítsen a rokonok lelki betegségein, mentális zavarain.