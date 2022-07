Amerikában videójátékkal küzdenek az ADHD ellen

Az egyesült államokbeli Georgiában egy 13 éves fiúnál ADHD-t (figyelemhiányos hiperaktivitási zavart) diagnosztizáltak, ami miatt járt foglalkozásterapeutához, és gyógyszeres kezelésben is részesült. A gyógyszerek azonban migrént váltottak ki nála, és többször rosszul is lett tőle, így a szülei más módszert szerettek volna találni a tünetek enyhítésére, mivel az ADHD jelentősen kihatott a fiú iskolai teljesítményére – számolt be a BBC.

A segítség végül onnan érkezett, ahonnan senki nem számított volna rá,

egy EndeavorRx nevű számítógépes játék oldotta meg a problémát.

A videójátékot az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala 2020-ban engedélyezte a gyermekek ADHD-jának kezelésére, és jelenleg csak orvosi rendelvényre kapható.

Első pillantásra nagyon hasonlít a többi számítógépes játékhoz: egy kis földönkívülit kell irányítani – aki egy űrhajón száguld a galaxisokon keresztül –, és különböző tárgyakat kell összegyűjteni általa.

A játékot idegtudósok fejlesztették ki,

és úgy készítették el, hogy az stimulálni és fejleszteni tudja az agy azon területeit, amelyek kulcsszerepet játszanak a figyelemirányításban.

A játék lényege, hogy az ADHD-s gyermeket megtanítja arra, hogy több dologra is tudjon egyszerre figyelni, és hogy figyelmen kívül tudja hagyni a zavaró tényezőket. A számítógépes algoritmus pedig valós időben méri a gyerek teljesítményét és testre szabja a játék nehézségét.

Miután az orvos felírta vényre a játékot, a gyerek szülei kapnak egy aktiválási linket, amelyre a játék elindításához szükség van.

A BBC cikke szerint a videójáték sikert aratott, a fiú állapota jelentősen javult. Jövőre Európába is megérkezhet az innováció.