Ön szerint mi lehet a Marson talált rejtélyes tárgy?

Az elmúlt években ugyanis rengeteg fölöttébb „gyanús” objektumot fedezett fel a vörös bolygón poroszkáló két marsjáró (a másik a Curiosity, amelyik már tíz éve jön-megy kráterről kráterre). Most ezt.

Marsfan konteósok meg vannak győződve arról, hogy volt (és nem kizárt, hogy most is van) értelmes élet a bolygón, ezért időre időre bizonyítékokat vesznek észre a NASA által rendszeresen megosztott képeken. Feltűnt már egy egér (miért ne? sok gyerek ismeri az Egér a Marsont), egy mutatós kővirág, egy ijesztő barlang bejárata (a nagyítható színes verzió itt látható), de egy lebegő kanál és egy combcsont is előkerült már.

A kutatók azonban rendre lehűtötték a kedélyeket azzal, hogy nem kell elkalandozni, ezek bizony csak érdekes geológiai képződmények, amelyeknek sokszor a méretét sem lehet megbecsülni. Mint például a komor barlangbejáratnak, amely nem feltétlenül a marslakók titkos rejteke, vagy dimenziókapu, hanem egy marsrengés miatt széteső kisebb kődarabka is lehet. Valószínűleg a kővirág sem szépérzékű marsi lények míves térplasztikája, hanem egy pénzérménél is kisebb ásványi kicsapódás még abból az időből, amikor a Marson lehetett víz (három milliárd évvel ezelőtt). A lebegő kanál pedig egy vékony kőnyéllel kapcsolódik a nagyobb sziklához, igaz eléggé furcsán, de a marsi gravitáció csak 38 százaléka a földinek, ezért előfordul az ilyesmi.

De hiába a hűvös, racionális, tudományos érvek, csak nem csillapodnak a kedélyek, már csak azért sem, mert a bolygón találtak több mesterséges tárgyat is a roverek nem is olyan rég, többek között saját ejtőernyőjüket. Ebben azért biztosak a tudósok, mert kódolt üzenetet rejtettek el rajta még a Földön, pont azért, hogy azonosítani tudják majd, ha rábukkannak. Pár hete összetalálkoztak saját szemetükkel és a Preservance-ról leesett, levedlett kígyóbőrre hasonlító drótmasnival is.

Ezért aztán nem kizárt, hogy a nem túl gusztusos spagetticsomó sem titkos helyi olasz étteremből származik, ahonnan egy bosszús szakács hajította ki a vörös porba, mert nem sikerült al dentére (túlfőtt a paszta, amit egy olasz nem tűrhet), hanem valamelyik marsjáró, vagy annak leszállóegysége hagyta el. Valószínűleg.

Ha így van, akkor mit gondoljunk a mosolygó emberi arcszoborról, egy város romjairól, templommal, erőddel és piramissal, vagy egy óriási, sziklába vésett szmájliról? Rossz hír a konteósoknak, hogy a roverek már alaposan utána jártak ezeknek a makacs rejtélyeknek. De vajon mi lehet a most talált titokzatos gombolyag? Szavazzon!

