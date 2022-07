Más anyanyelvhez más agyi struktúra kapcsolódik?

Az agykutatók 45 különböző nyelv és 12 különböző nyelvcsalád beszélőjét tanulmányozták, és hasonló agyi aktiválási és nyelvi szelektivitási mintákat találtak. A nyelvészek és agykutatók több évtized alatt készítették el az agy nyelvi hálózata, vagyis a nyelv feldolgozására specializálódott agyterület – amely a bal agyféltekében található – térképét. A Massachussets Institute of Technology (MIT) idegtudósai most agyi képalkotó vizsgálatokat végeztek különböző anyanyelvű beszélőkkel, és kiderült, hogy nyelvi hálózatuk ugyanolyan volt, tehát a nyelvi hálózat elhelyezkedése és kulcsfontosságú tulajdonságai univerzálisak lehetnek.

Az Alice-kísérlet

A nyelvi területek pontos elhelyezkedése és alakja egyénenként eltérő, ezért a nyelvi hálózat megtalálásához a kutatók mindenkit nyelvi feladatok megoldására kértek, miközben funkcionális mágneses rezonancia képalkotással (fMRI) vizsgálták az agyukat. Az volt a cél, hogy feltárják a nyelvi hálózat kulcsfontosságú tulajdonságait – mint például a hely, a bal oldali lateralizáció és a szelektivitás –, és megállapítsák, ezek ugyanolyanok-e az idegen nyelvű résztvevőknél és az angolul beszélőknél. A kutatók az Alice Csodaországban szövegét használták, de minden résztvevő hallott értelmetlen szövegrészeket is, amelyek nem aktiválják a nyelvi hálózatot.

Jöhet a frekvencia

A csapat megállapította, hogy a vizsgálatban részt vevők nyelvi hálózatai megközelítőleg ugyanazokban az agyi régiókban találhatók, és ugyanolyan szelektivitással rendelkeznek, mint az angol anyanyelvűeké.

Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a nyelvi hálózat általános architektúrája hasonló a különböző nyelveket beszélők között, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek különbségek – mondja Evelina Fedorenko, a Nature Neuroscience-ben megjelent tanulmány vezető szerzője. De az új megállapítások után most már azt is tanulmányozhatják a kutatók, hogy azokban a nyelvekben, ahol a hangmagasságnak is szerepe van, a nyelvi hálózat erősebben kapcsolódik-e a hangmagasságot kódoló halló agyi régiókhoz.

(Borítókép: Tanulók jelentkeznek egy gimnázium németóráján 2009. június 12-én az Egyesült Királyságban. Fotó: Chris Ratcliffe / Bloomberg / Getty Images)