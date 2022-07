Minden nő egyen banánt!

A mai furcsa világban, mikor a banán olcsóbb, mint az alma, és egy, a világot letaroló animációs film is körülrajongja ezt a finom, sárga bumerángot (Go Bananas!), jó, ha összeszedjük, miért is érdemes télen-nyáron, reggel-este banánt enni. Különösen a nőknek!

Azt talán a legtöbben eddig is tudtuk, hogy a banánnak magas a kálium- és magnéziumtartalma, de ez az avokadóról és a lazacról is elmondható. Mind a három segít ellensúlyozni a túl sós – infarktust és szélütést kockáztató – étrend hatásait, és csökkenti a vérnyomást.

Dr. Liffert Vogt, egy új tanulmány szerzője, az Amszterdami Egyetem Orvosi Központjának klinikai professzora szerint hiába tudja mindenki, hogy korlátozni kell a sóbevitelt, ha étrendünkben rengeteg feldolgozott élelmiszer szerepel. A kálium viszont segít a szervezetnek, hogy a vizelettel kiürítse a felesleges nátriumot. Vogték új felfedezése, hogy a kálium mennyiségének növelése nagyon jó hatással van az emberi és különösen a női szervezetre. A kutatásban közel 25 ezer, 40 és 79 év közötti brit férfi és nő vett részt, akiket 19,5 évig követtek kérdőívekkel, és időről időre változtatták szervezetük káliumszintjét. Ennek következtében a nők vérnyomása csökkent, a férfiaknál viszont nem találtak összefüggést a kálium és a vérnyomás között.

A majd húszéves kísérlet során a résztvevők több mint fele került kórházba, vagy hunyt el szívbetegség miatt. A legtöbb káliumot fogyasztóknál azonban 13 százalékkal kisebb volt a szívbetegségek előfordulása, mint a legkevesebb káliumbevitellel élőknél.

Kutatásunk szerint a férfiaknál 7 százalékkal, a nőknél pedig 11 százalékkal volt alacsonyabb a szívproblémák kockázata. Az eredmények azt sugallják, hogy a kálium segít megőrizni a szív egészségét, de ebből a jótékony hatásból a nők nagyobb mértékben részesülnek, mint a férfiak

– mondta Vogt. A kálium és a szív- és érrendszer közötti kapcsolat, úgy tűnik, független a sóbeviteltől, ami arra utal, hogy a kálium nem csak a nátriumkiválasztás fokozásával védi a szívet.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt javasolja, hogy a felnőttek legalább 3500 mg káliumot és kevesebb mint 2 gramm nátriumot fogyasszanak naponta.

Egy átlagos méretű banán 400 mg káliumot, 100 gramm lazac 384 mg-ot, 100 gramm avokádó pedig 485 mg-ot tartalmaz. Professzor Vogt szerint az egészséges, szívbarát étrend nem csak a só korlátozásáról és a káliummennyiség növeléséről szól. Szorgalmazza, hogy az élelmiszeripari vállalatok is vegyenek részt az emberek egészségének javításában azzal, hogy a leginkább elterjedt nátriumalapú sót csökkentett nátriumtartalmú, kálium hozzáadásával előállított sóra cserélik.

Ha tudatos étrenddel előnyben részesítjük a friss, feldolgozatlan élelmiszereket, káliumban gazdag és sószegény étkezéssel támogathatjuk szívünk, érrendszerünk egészségét – és egyébként jobban is fogunk kinézni.

(Borítókép: Mohai Balázs / MTI)