Hallucinogénekkel küzdenének a mentális betegségek ellen

Évtizedekig tartó démonizálás és kriminalizálás után a pszichedelikus kábítószerek a mainstream pszichiátriába való belépés küszöbén állnak, hogy új gyógymódokat kínáljanak a mentális zavarok és a szenvedélybetegségek kezelésére. Az új terápiák iránti igény sürgetőbbé válásával az úttörő kutatók egyike, dr. Rick Doblin arra törekszik, hogy a pszichedelikus szerek elfogadottabbak legyenek. Új tanulmányát az MDMA-ról, (az ecstasy és molly néven ismert drogról) a Nature Medicine folyóirat is közzétette, e szerint az MDMA jelentős enyhülést hozott a súlyos, poszttraumás stressz-zavarban szenvedő betegek számára.

Nagy változás

A depresszióra jótékonyan ható varázsgombákról pár héttel Doblin tanulmánya előtt jelent meg cikk a New England Journal of Medicine-ben, ez a két új eredmény felrázta a pszichedelikus gyógyászat tudósait, pszichoterapeutáit és vállalkozóit.

Míg a hidegháború időszakában csak hippi őrültségnek tartották a drogokkal való kísérletezést, ma már Amerika legkiválóbb egyetemei versengenek, hogy ki hoz létre hamarabb pszichedelikus kutatóközpontokat, a befektetők pedig dollármilliókat töltenek az ezzel foglalkozó vállalkozásokba. Az államok kezdik lazítani a kábítószerekre vonatkozó korlátozásokat, amik talán az első lépések a pszichedelikus szerek dekriminalizálásához, hogy terápiás, rekreációs célokra használják őket.

A korai kísérleteket az Egyesült Államok kormánya gátolta, amikor 1970-ben a legtöbb szert illegálisnak nyilvánította, így az LSD-tudósok titokban dolgoztak fészerekben és földalatti bunkerekben. Dr. Doblin szervezete, a Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) nagyrészt a kábítószer-asszisztált terápiák jóváhagyásának elnyerésére és azok népszerűsítésére összpontosít, de a vegyületek szövetségi szintű legalizálását is szorgalmazza, bár szigorú engedélyezési követelményekkel.

Óriási üzlet

A kísérletek felfutását mutatja, hogy a MAPS az elmúlt két évben 44 millió dollárt gyűjtött, noha dr. Doblin még élénken emlékszik arra, hogy évtizedekig kalapozott, de senki nem mert befektetni a kutatásaiba. Sok prominens intézmény szállt már be a hallucinogénüzletbe, például a Johns Hopkins Egyetem, a Yale, a Kaliforniai Egyetem, a Berkeley és a New York-i Mount Sinai Kórház is pszichedelikus kutatási részlegeket hozott létre magánadományozók finanszírozásával.

Több mint egy tucat induló vállalkozás invesztált a kutatásokba, és a tőzsdére került cégek együttes értéke 2 milliárd dollár fölött van. Az amerikai befektetők felbátorodását segítette a változó politika, például a rekreációs marihuána felkarolása, és a végtelennek tűnő drogellenes háború miatti fásultság. Sok olyan politikus is megszólalt, akik eddig ugyan ellenezték a kábítószertörvények liberalizációját, de a háborús veteránok magas öngyilkossági arányára hivatkozva már támogatnák a pszilocibinalkalmazást a PTSD-ben szenvedők számára.

Pénzügyi jóslatok szerint a pszichedelikus orvoslás üzlete 2027-re 10 milliárd dollárra rúg majd. Két éve debütált a tőzsdén az első ilyen érdekeltségű vállalat, a Compass, több mint 1 milliárd dolláros becsült értékben, a cég 500 000 dolláros „szponzorált kutatási megállapodást” kötött Jason Wallach farmakológus-toxikológus gyógyszerfejlesztővel, hogy új pszichedelikus gyógyszereket főzzön ki a vállalatnak.

A molekulaszerkezet enyhe módosítása drasztikusan megváltoztathatja a vegyület hatásait

– mondja Wallach, és hozzáteszi, egy sejtfehérje modifikációja döntő fontosságú lehet a szer neurofarmakológiájának megértésében.

Manhattani utazás

A manhattani Field Trip Health vállalat által működtetett klinikán a betegek elektronikus zenét és tibeti kántálást hallgatnak, miközben hat ketamininjekciót adnak be nekik több héten keresztül. A 90 perces kirándulásokat terapeuta által vezetett „integrációs foglalkozások” tarkítják, és 4100 dollártól kezdődnek – de vannak olyan biztosítótársaságok, amelyek a költségek egy részét megtérítik a betegeknek.

A ketamin nem klasszikus pszichedelikus szer, inkább érzéstelenítő, de nagyobb dózisban hallucinációkat válthat ki, és már bizonyított a súlyos depresszió és a PTSD kezelésében.

Bár a kutatók még mindig próbálják megérteni a pszichedelikus szerek kognitív és terápiás működését, abban már biztosak, hogy a pszilocibin, a DMT és más pszichoaktív vegyszerek segíthetnek növelni az emberek toleranciáját, empátiáját és az agy plaszticitását is (ami segíthet a szorongás, a depresszió vagy a trauma feldolgozásában).

A szép új világ

A biotechnológiai cégek és tudósok olyan új pszichedelikus készítmények fejlesztésén dolgoznak, amelyek gyorsan hoznának kedvező eredményeket, de azért vannak, akik óvatosságra intenek: dr. Charles S. Grob, a UCLA orvostudományi egyetemének pszichiátriaprofesszora aggódik, hogy a kereskedelmi forgalomba hozatal és a szabadidős felhasználás visszafelé sülhet el, és a könnyű hozzáférés kábítószeres hullámot indukálhat.

Mindenesetre pszichedelikus gyógyszer még nem került piacra, noha a klinikai szakirodalom szerint segíthetne rávilágítani a lelki betegségek kiváltó okaira.

(Borítókép: Silas Stein / Picture Alliance / Getty Images)