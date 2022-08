Talán sokan már unják a zöld szövegelést, a klímaváltozás hatásairól szóló eszmefuttatásokat, a sok kis lépésre buzdítást, de erre csak egy, a nyolcvanas években készült tejreklám szlogenjével lehet reagálni: ez az, amit nem lehet megunni!

Sajnos a boltokban még mindig ott virítanak a műanyag zacskók, az üdítők és ásványvizek PET-palackokban kínálják magukat, de ha egy üzletlánc mégis kitiltja a plasztikot, óriási ovációval fogadják. Hogy miért, az érthetetlen, mert ez az a minimum, amit már sok évvel ezelőtt meg kellett volna lépni! Az ugyanilyen dühítő, hogy az iskolai környezetórákon még mindig csak a szarvasmarha gyomorszerveinek bemagolásáig jutnak a gyerekek, de a metángáz káros hatásait csak érintik, és semmilyen zöld gondolkodásra oktatás nem szerepel a tantervben. Hiába gyűjtik a szülők szelektíven a szemetet, kerülik a tubusos tusolót a szappan javára – ha a gyerekek csak ennyit látnak, az édeskevés.

De van a társadalomnak egy olyan szelete, amely generációkat tehet harcos környezetvédőkké: a híres emberek. Ha a fiatalok idoljai, akiknek minden lépését követik, utánozzák stílusukat, beszerzik használt márkáikat, a Föld mellé állnak, az már hathat.

Adele és a tiszta víz

2022 egyik legszebb hangját Adele birtokolja, a félénk énekesnő három évig volt Simon Konecki felesége, aki a Drop4Drop brit jótékonysági szervezet igazgatója. A cég a vízválság enyhítését tűzte ki célul fenntartható, lokális tiszta víz finanszírozásával. Adele a Twitteren írta ki, hogy ha 10000 embert sikerül rávennie, hogy támogassa a szervezetet, akkor ő is elkezd tweetelni – ez a kis zsarolás be is jött, azóta is szorgalmasan posztol a Twitteren.

A Bat for Lashes énekesnője, Natasha Khan a Friends of Earth's Warm Homes kezdeményezéshez csatlakozott, amely az otthonok energiahatékony fűtéséért küzd. Az énekesnő a rajongóit is felszólította, hogy forduljanak parlamenti képviselőikhez és követeljék a kormányzati intézkedéseket otthonaik energiahatékony melegítésével kapcsolatban.

A Radiohead zöld lépéseit több generáció követi: turnéikon hajóval szállítják felszerelésüket, repülők helyett bioüzemanyaggal működő buszokon utaznak, nem használnak műanyag poharakat, és a rajongókat is felszólították, hogy a koncertekre ne autóval menjenek, hanem tömegközlekedéssel.

Az őrjöngés energiája

A Coldplay épp most tombol világ körüli zöld turnén, amelyen az öt évvel ezelőtti turnéjukhoz képest 50 százalékkal csökkentették szén-dioxid-kibocsátásukat. A fogyasztásukat is korlátozták, kerülik a fosszilis tüzelőanyagokat, újrafelhasználható és lebomló anyagokat használnak, és minden eladott jegy után ültetnek egy fát. A legérdekesebb, hogy a stadionok körül kinetikus padlókat szereltek fel, amelyek a nézők táncát energiává alakítják, sőt elektromos kerékpárokkal a rajongók tölthetik a show akkumulátorait.

A U2 régóta aktívan segíti az Unicefet, az Amnesty Internationalt, de már a kilencvenes években beállt a Greenpeace mellé is, hogy tiltakozzon az angol Sellafield nukleáris telephely ellen. Aktivitásuk nem csökken a korral sem, bő 10 éve szintén a Greenpeace-el tiltakoztak sikeresen az orosz Khimki erdő pusztítása ellen – autópálya építés miatt akarták kiirtani.

A 30 éve a pályán lévő Green Day ugyan nem környezetvédelmi okokból választotta a nevét (hanem a marihuána miatt), de már 2006-ban tiltakozott Amerika olajfogyasztása ellen, és elindította kampányát is Move America Beyond Oil néven. A projekt weboldalán a követők környezetvédelmi tippeket kaphatnak, adományozhatnak, üzenhetnek politikai vezetőknek, de a zenekar a kutyákra is gondolt: újrahasznosított fémből készült nyakörvbiléták rendelhetők tőlük.

Golfpályák és gesztenyék

A Pearl Jam, talán az utolsó igazi grunge zenekar, 2003 óta vesz részt zöld programokban, sőt egy környezetkutató minden turnéjuk során kiszámítja a szén-dioxid-kibocsátásukat. Carbon Portfolio projektjük 100 000 dollárt adott 9 nonprofit szervezetnek, amelyek az éghajlatváltozással és a megújuló energiákkal foglalkoznak, 210 000 dollárt pedig 33 hektárnyi őshonos fa és egyéb növény ültetésére adományoztak.

Justin Timberlake szintén korlátozza turnéi szén-dioxid-kibocsátását, és egy környezetbarát golfpálya létrehozását is támogatta szülővárosa mellett.

A Marron 5 a Green Music Group társalapítója, ami a zöld turnék támogatója, és összeálltak a Vote Solar céggel is, hogy az alternatív energiafelhasználást népszerűsítsék. Zöld erőfeszítéseikért 2006-ban kitüntették őket az Environmental Media Awardson.

Will.i.am, a Black Eyed Peas vezetője, a Coca Colával társult, hogy létrehozzák az EKOCYCLE márkát, amely az újrahasznosítást állítja fókuszba.

És most tegye a szívére a kezét mindenki, aki 1980 után született, és vallja be, hogy bizony Björk-rajongó volt, és nagy Táncos a sötétben-fan! Az izlandi énekesnő főleg különleges hazája természeti kincseit védi, társalapítója a Nattura kampánynak, amely a terjeszkedő alumíniumkohászat veszélyeire hívja fel a figyelmet, és egy kislemezt is kiadott ugyancsak Nattura címmel, aminek bevétele az alapítvány kasszáját támogatta. De Björk egy pénzügyi céggel is együttműködik, hogy a fenntartható iparágakat támogassa Izlandon. 2018-ban fellépett az egyik legnagyobb európai zöld fesztiválon, a francia We Love Greenen, ahol idén júniusban olyan előadók álltak be a zöld ügy mellé, mint a Gorillaz, Charlotte De Witte, Jorja Smith, Moderat vagy Phoenix.

(Borítókép: Justin Timberlake 2022. május 9-én. Fotó: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)