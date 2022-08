Dél-Korea meglépte azt, amire eddig csak kevés ország vállalkozott

A főleg az árnyékos és hűvös, de jégben, esetleg vízben gazdag sarkvidéki területeket kutató Danuri űrszondát, hivatalos nevén Korea Pathfinder Lunar Orbitert (KPLO) közép-európai idő szerint péntekre virradó éjjel bocsátották fel a floridai Cape Canaveralból a SpaceX magán amerikai űripari vállalkozás Falcon–9 rakétájával.

Ha minden a tervek szerint halad, Dél-Korea első, hét év alatt elkészült űrszondája decemberben áll Hold körüli pályára 100 kilométeres magasságban. A kelet-ázsiai ország ezzel csatlakozik az Egyesült Államokhoz és Indiához, amelyeknek már most is kering űreszköze a Hold körül, és Kínához, amelynek egy holdjárója kutatja az égitest úgynevezett sötét – a Földről nem látható – oldalát. India, Oroszország és Japán is még idén vagy jövőre újabb Hold-missziót tervez indítani, akárcsak több magáncég az Egyesült Államokban és másutt.

LAUNCH! SpaceX Falcon 9 B1052-6 launches Danuri to the Moon on the KPLO mission from SLC-40.



— Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) August 4, 2022

A 180 millió dolláros misszió keretében a dél-koreai űrszonda a tervek szerint legalább egy éven át gyűjt geológiai és egyéb adatokat alacsony poláris pályájáról. Összesen hat tudományos műszert visz magával, köztük egy ultraérzékeny kamerát az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA számára, amely a Hold déli sarkvidékén keres űrhajósok számára is alkalmas leszállóhelyet, mivel ott bizonyítottan létezik fagyott víz.

A dél-koreai kormány szerint a Danuri a világon elsőként kipróbál egy új, a zavaró tényezőknek ellenállni képes űrkommunikációs rendszert, sőt megkísérel létrehozni egy vezeték nélküli internetes teret a műholdak vagy az űrjárművek közti összeköttetésre. Az űrbéli internetes kapcsolatot a BTS kultikus koreai popegyüttes Dynamite című slágerének szakadatlan lejátszásával tesztelik.

Danuri csak a kezdet. Ha még eltökéltebbek leszünk az űrhajózási technológia fejlesztésében, a közeli jövőben képesek leszünk elérni a Marsot, az aszteroidákat és egyéb égitesteket is

– mondta a fellövés előtt közzétett videoüzenetében Li Szang Rjul, a Koreai Űrkutatási Intézet (KARI) elnöke, aki a „koreai űrkutatás történetének nagyon jelentős lépéseként” méltatta a Hold-szonda-elindítást.

A KARI szerint a misszió sikere esetén Dél-Korea lesz a világ hetedik országa, amely ember nélküli szondát küldött a Holdhoz. Egy tavaly októberi félresikerült próbálkozás után Dél-Korea idén júniusban első ízben sikeresen fellőtt egy saját gyártású rakétát (Nuri) is, amely több műholdat állított pályára, írja az MTI.