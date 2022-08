A Holdon vannak lakható helyek

A Hold felszínén több mint 200 gödör található, amiket már 2009-ben rögzített a NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) szonda.

Tyler Horvath, a UCLA doktorandusza és a kutatás vezetője szerint a több mint 200 felfedezett gödör egy része megszilárdult lávafolyásokból alakulhatott ki. A tudósok szerint meteoritbecsapódások okoztak ősi lávafolyásokat, amik úgy alakíthatták ki a gödröket, hogy az olvadt kőzet kihűlt és megdermedt. Valószínűleg a külső réteg hamarabb megszilárdult, mint a belső, így lávacsatornák alakultak ki. Újabb meteoritbecsapódások miatt a csatornák teteje beomolhatott, így keletkezhettek a Hold felszínét tarkító gödrök, amelyek barlangokba vezetnek.

Hőguta vagy hibernálás

A Holdon a hőmérséklet nappal 126 Celsius-fok, éjszaka mínusz 130 fok között ingadozhat, de a gödrök hőmérsékletéről már régóta sejtik, hogy védettségük miatt sokkal kedvezőbb lehet. A konkrétumok most derültek ki.

A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem bolygókutatóinak új felfedezése szerint a lávacsatornák hőmérséklete nagyjából 17 fok körül állandósult éjjel és nappal is. Ezen már tudnánk élni mi is. Ráadásul a gödrök árnyékos területei védelmet nyújthatnak a napsugarak, a kozmikus sugarak és a mikrometeoritok ellen is.

A NASA Diviner Lunar Radiometer Experimentjének képeit felhasználva a Hold gödreinek és felszíni hőmérsékletének meghatározására a kutatók egy futballpálya méretű területre, a Nyugalom tengerére összpontosítottak a Hold egy szakaszán. Ez egy hatalmas vulkáni kőzetsíkság a Hold Föld felé néző oldalán. Modellezéssel tanulmányozták a kőzet és a por termikus tulajdonságait. Az eredmények láttán David Paige, a Boulderi Colorado Egyetem szakértője azt mondta:

Az emberek barlangokban élve fejlődtek ki, és a Holdon visszatérhetünk a barlangokba.

A kutatók szerint ez a felfedezés megváltoztathatja a holdkutatás jövőjét.

(Borítókép: Allen J. Schaben / Los Angeles Times / Getty Images)