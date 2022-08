Tűzgömböt láttak Madrid felett, 77 kilométerre a felszíntől semmisült meg

Július 31-én tíz centiméter széles jeges törmelék jutott be a mezoszférába, a különösen fényes tűzgömb mintegy 100 kilométer magasan kezdett el égni, és Guadalajara tartomány felett semmisült meg.

Július utolsó napján egy különösen fényes meteor jelent meg Madrid felett, melyet sikerült visszakövetni egy több ezer éve darabjaira hullott üstököshöz.

Ha a többnyire jégből álló üstökösök közel kerülnek a Naphoz, a nagy hő hatására szublimáció történik. Ilyenkor ősi anyagok szabadulhatnak fel, melyek a Naprendszer létezése óta érintetlenek. Éppen egy ilyen, körülbelül 10 centiméter széles jeges törmelék került az atmoszférába július 31-én – olvasható a space.com-on.

A tűzgömb körülbelül 100 kilométeres magasságban kezdett el égni, és 77 kilométerre a felszíntől, Guadalajara tartomány felett robbant fel.

Megsemmisülése nem okozott kárt a Földön, viszont a törmelékeket olyan objektumok alakítják, amelyek egykor elhaladtak bolygónk mellett, és később bármikor visszatérhetnek.

Az űrtudományi honlap tájékoztatása szerint a Föld légkörében megsemmisült égitest a 169P/NEAT üstökösből jött létre. A 169P/NEAT a Naprendszerrel egy időben, mintegy 4,6 milliárd éve jelent meg. Az üstökösből kiváló törmelék hozza létre az Alfa Capricornidák éves meteorhullását, a raj azt követően alakult ki, hogy 3500-5000 éve a 169P/NEAT elemeire esett szét.

A tűzgömb útvonalát az Európai Űrügynökség által működtetett AllSky7 kamera segítségével, valamint a Délnyugat-Európai Meteorhálózat felvételeit elemezve követték vissza.

A meteor az Alfa Capricornidákkal azonos forrásból származik, ez a raj általában július 7. és augusztus 15. között aktív.

Magyarország felett is feltűntek tűzgömbök

Az Index beszámolt arról is, hogy július 26-án Magyarország egét is egy tűzgömb szelte át. Több másodpercen át volt látható, majd azt is jól meg lehetett figyelni, hogy darabokra esik szét, mielőtt végleg elhalványulna.

Februárban is egy fényes tűzgömb tűnt fel hazánk felett, amit az ország északnyugati részén felvételek is rögzítettek.

Áprilisban ugyancsak egy látványos tűzgömböt észleltek Arkansas, Louisiana és Mississippi állam területén, a meteorit három tonna TNT erejével robbant fel, a lökéshullám a felszínt is elérte, zajt idézve elő.

Május 16-án az Egyesült Királyság délnyugati részén tűnt fel az égen egy tűzgömb, a jelenséget több mint nyolcszázan jelentették Angliából, Walesből, Franciaországból, Belgiumból és Hollandiából. A bejelentések nyomán rekonstruált pálya alapján a meteor északnyugat felé haladva csapódott a Föld légkörébe.